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強颱巴威將來襲　台電桃園區處全力戒備

▲強颱巴威即將來襲，台電桃園區處全力戒備

▲針對樹木接近高壓線路進行樹修。（圖／台電桃園區處提供）　

記者楊淑媛／桃園報導

強烈颱風巴威持續朝台灣前進，中央氣象署預估本周五至周六(10、 11日）白天將會是颱風最接近台灣的時候，台電桃園區營業處已於6日下午召開颱風整備會議，全面啟動防颱應變機制，盤點人力及機具設備，並派員加強線路巡視，呼籲大家一起來共同做好防颱準備。

台電桃園區處8日表示，因應颱風來襲，針對鄰近線路之樹竹加強修剪39,249平方公尺，避免颱風期間碰觸而造成事故停電，另針對轄管22所變電所逐一巡視，做好防洪措施。另對於醫院、抽水站等重要設施，該處呼籲請務必檢查備援電力設備，備妥自備發電機或不斷電系統(UPS)，避免停電影響運作。若發生停電事故，請民眾多加利用網路通報及查詢停復電資訊，亦可撥打台電1911客服專線。

▲強颱巴威即將來襲，台電桃園區處全力戒備

▲變電所設備檢點，搶修機具、發電機盤點。（圖／台電桃園區處提供）

台電桃園區營業處提醒，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備、低窪地區配電設備淹水導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範淹水並做好防水閘門及放置沙包，加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落、祼露或纏繞於樹木等情形，請立即通知台電處理，切勿自行碰觸、撿拾或勾撥，以免發生觸電意外。

針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所一主幹線一分歧線」的原則來進行，並先以交通、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，惟搶修仍會受到停電範圍、路況、風雨情形等影響，請遇到停電的民眾多多體諒。

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