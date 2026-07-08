防颱備貨優惠一次看！ 超市量販泡麵特價、冷凍水餃「買1送1」

▲因應民眾防颱採買，各大通路提高備貨量。（資料圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／綜合報導

巴威颱風逐步接近，不少民眾開始採買，各大通路生鮮被掃貨，也陸續啟動防颱備貨機制。全聯、大全聯祭出泡麵每組65元、天然水每桶43元等。萬家福量販、樂家康超市提高備貨量，推出有機葉菜每包39元等促銷。7-ELEVEN也加強民生物資備貨，同步祭出泡麵5包79元、衛生紙2串149元等優惠。

★ 全聯、大全聯

因應颱風可能帶動採買需求，全聯、大全聯整體蔬果、魚肉備貨量增加約1倍，同步祭出生鮮、乾貨及熟食優惠；不方便出門的民眾，也可透過小時達採買，享有免運、折價券及滿額贈點等優惠。

● 生鮮優惠

• 7月8日限定，產地嚴選玉米筍（約100公克）每盒28元。

• 7月8日至7月9日，台灣桂丁土雞切塊（約550公克）每盒169元。

• 7月8日至7月16日，台灣鯛魚腹片（300公克）每包118元。

• 7月9日前，美國空運櫻桃每公斤429元。

• 7月9日前，大全聯翠玉娃娃菜量販包（約400公克）每包65元。

• 7月8日至7月9日，大全聯豬五花肉塊（附皮）每台斤219元、白蝦（30／40）每公斤440元。

• 7月9日前，大全聯美國水蜜桃、美國白甜桃（約450公克）每盒239元。

● 防颱囤貨優惠

• 7月8日至7月12日，味丹味味麵精燉肉燥湯麵5入每組65元。

• 7月8日至7月12日，指定統一麵5入每組78元。

• 7月8日至7月12日，悅氏天然水6,000ml每桶43元。

• 7月8日至7月12日，永備碳鋅電池3號／4號12入每組118元。

• 全聯牛頭牌甜玉米粒340g 3入，每組92元；大全聯牛頭牌金鑽玉米粒340g 3入，每組92元。

• 全聯台糖手工水餃440g，每包99元。

• 大全聯灣仔碼頭×雙月抱湯餃470g「買1送1」，平均每包199元。

● 熟食、麵包、甜點

風雨天不想開伙，也可提前準備熟食、吐司及甜點，在家簡單加熱就能上桌。

• 全聯美味堂藜麥毛豆（7月7日至7月16日），3包115元。

• READ BREAD鮮奶豆漿吐司（7月7日至7月9日）42元。

• We Sweet提拉米蘇捲，每盒89元。

• 阪急麵包原味奶油餐包49元。

• 大全聯美味堂去骨油雞腿（7月7日至7月16日）每盒198元。

• 大全聯We Sweet巧克力&生乳雙拼，每盒89元。

● 小時達優惠

• 即日起至7月19日，全聯小時達購買泡麵、冷凍炸物、飲料冰品及休閒零食，單筆滿500元贈8%福利點。

• 每週三，全聯小時達全館滿199元免運。

• 即日起至7月17日，每週二、四12:00至15:00，可限量領取「199元免運」及「滿800元折80元」優惠券。

• 即日起至7月19日，大全聯小時達購買洋芋片、零食、飲料、冰品，單筆滿500元贈8%福利點。

• 即日起至7月9日，大全聯小時達購買指定蔬菜、水果、海鮮、肉品，單筆滿399元贈500福利點。

▲萬家福、樂家康啟動防颱備貨。（圖／業者提供）



★ 萬家福量販、樂家康超市

因應巴威颱風逼近，萬家福量販、樂家康超市啟動防颱備貨機制，生鮮蔬果總備貨量提升至180噸，其中葉菜、高麗菜、根莖類、花菜及菇蕈類都大幅增加，希望維持供貨穩定，同步祭出蔬果及品牌慶優惠。

● 防颱備貨

• 生鮮蔬果總備貨量提升至180噸。

• 葉菜類由15萬包增至30萬包。

• 高麗菜由10噸增至30噸。

• 根莖類由15噸增至40噸。

• 花菜類由12噸增至40噸。

• 菇蕈類由15噸增至30噸。

● 防颱優惠

• 有機葉菜300公克每包39元。

• 有機高麗菜每顆95元。

• 7月10日至7月16日，有機鴻喜菇每包27元，「買2送1」。

• 7月10日至7月13日，履歷香菇350公克每包88元、履歷胡蘿蔔1公斤每包58元、履歷洋蔥900公克每包75元、履歷蒜米300公克每包88元、履歷地瓜1公斤每包66元。

• 官田菱嘴菱角（即食）每包120元。

• 即日起至7月28日，品牌慶推出買1送1、指定商品最低10元、滿額送現金折價券、OPENPOINT點數等優惠。

• 即日起至7月28日，會員購買商品名稱含「萬」、「家」、「福」任一字，即可獲得4張購物中心餐廳優惠券（每位會員限領1次）。

▲因應民眾就近採買，超商推出防颱優惠。（圖／業者提供）



★ 7-ELEVEN

7-ELEVEN表示，針對泡麵、罐頭、瓶裝水、常溫飲料、衛生紙、電池、雨具、即食蔬菜、冷凍食品等民生用品加強備貨，方便民眾提前補貨；同步推出泡麵、白米、罐頭、瓶裝水及衛生紙等指定優惠。

● 防颱民生用品優惠

• 7月8日至7月14日，PH9.0鹼性離子水800ml「2件79折、4件75折」。

• 即日起至9月2日，每週五、六、日，指定統一麵量販包「5包79元」。

• 即日起至7月21日，UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙每串109元、「2串149元」。

• 7月8日至7月14日，台灣之光194米（1.5公斤）「2包299元」。

• 7月8日至7月14日，爭鮮黃金甜玉米粒「2罐57元」。

• 7月8日至7月14日，好媽媽無添加鮪魚罐頭（水煮鮪魚／油漬鮪魚）、好媽媽辣妹鮪魚罐「任選2罐66元」。

● 即食備餐、雨具

除了民生用品優惠，7-ELEVEN也推出免洗、免切的即食蔬菜及雨具，方便民眾減少備料時間，颱風天也能快速上桌。

• 源鮮農場「餐餐有菜」即食水耕蔬菜每包59元。

• 冷凍高麗菜優惠價39元。

• UNIDESIGN晴雨二用便利傘售價99元。