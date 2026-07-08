邱軍酒吧鬥毆被逮畫面曝！抱怨「我推就現行...」警秒回一句

記者邱中岳／台北報導

歌手邱軍以一首《運轉人生》在演藝圈闖出名號，才剛因酒駕撞死人肇逃被判刑10年，沒想到他在案件審理期間，和朋友到酒吧飲酒，又和別桌客人發生爭執，雙方共6人在店內大打出手，上演大亂鬥，台北地檢署調查後，8日依在公共場所聚眾鬥毆罪嫌，將邱軍等人提起公訴。根據警方提供影像，當時邱軍還向爭執，「我推就現行（現行犯），啊他打我」，警員出言制止「都是現行」。

▲邱軍酒駕撞死計程車司機判刑10年。（圖／記者郭世賢翻攝）

邱軍於2024年12月27日凌晨在基隆一處餐酒館喝酒後，開車載著女性友人上路，在行經信一路時，撞上站在前方車道上的2名計程車司機，邱軍當下停靠路邊數秒後，未下車察看就準備離去。

邱疑因擔心酒駕被查獲，逕自闖紅燈逃逸，結果遭撞的其中一名李姓被害人因頭部重創不治，邱逃逸後2天才到案。這起酒駕撞死人案，經基隆地院國民法官庭審理，已在今年5月26日依不能安全駕駛致死罪、肇事致人死傷逃逸等罪判刑10年，可上訴。

▲邱軍(紅圈）因酒駕墜死運將被判10年，又涉及酒後鬥毆遭起訴。（圖／記者邱中岳翻攝）

邱軍被起訴後於去年5月間交保，今年2月8日晚間，他和2名友人到台北市長安東路一段的Hunter酒吧喝酒，卻因細故與不認識的林姓等3名別桌客人發生口角，兩邊陣營共6人在酒吧內徒手互毆，檢察官調查後今日將邱軍等6人都提起公訴。

轄區中山警分局表示，當時獲報打架糾紛，經到場了解，現場為王男、邱男、陳男一方，與林男、李男、牛男等人，在酒後互看不順眼發生口角，進而引發肢體衝突。警方到場即時攔阻並控制現場秩序，將6人帶返派出所，依涉犯妨害秩序罪（聚眾鬥毆）移送地檢署偵辦。

根據現場畫面，邱軍在員警到場後抱怨，「我推（對方）就是現行（現行犯），啊他打我...」，警員當下立刻出言制止並告知「都是現行」，並將雙方6人都帶回派出所。