掛偽牌毒駕拒檢狂逃40公里！副駕女友下車躲超商　警跨雲彰圍捕

▲警方自麥寮攔查疑似偽造車牌小貨車，駕駛拒檢逃逸，警車一路追緝40多公里。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林台西警分局昨（7）日晚間執行巡邏勤務時，發現一輛懸掛疑似偽造車牌的藍色小貨車，原本示意停車受檢，不料駕駛假意停車後竟猛踩油門逃逸，警方一路從麥寮鄉三盛村華偉街展開追緝，沿產業道路一路追上台61線，橫跨雲林、彰化兩縣，追逐距離約40多公里，期間一度波及其他用路人，甚至有遭擦撞車主氣憤下車怒喊「撞我車」，驚險場面宛如電影情節。

警方表示，台西分局員警當晚10時許巡邏時，透過車牌辨識系統發現該輛藍色小貨車車牌疑似偽造，立即依法攔查。未料40歲盧姓駕駛短暫停車後突然加速逃逸，沿途高速行駛、蛇行穿梭，不僅拒絕警方攔查，更危及其他車輛及用路人安全。

▲盧嫌與何姓女友宛如亡命鴛鴦狂逃40多公里。（圖／記者游瓊華翻攝）

台西分局立即啟動攔截圍捕機制，除通報沿線警力支援，也同步請彰化縣警察局鹿港分局加入攔截。警方一路掌握車輛行蹤，在跨轄合作部署下，最終於彰化縣鹿港鎮鹿草路、彰濱工業區附近成功攔下該車，順利將盧男壓制逮捕。

據了解，駕駛女友原於車上同行，疑似為了避免警方查獲車上毒品，便將隨身毒品交給何女保管，並在進入彰化轄區後，於便利商店附近讓何女先行下車，犯嫌開車繼續行駛。但難逃警方鷹眼，橋頭派出所所長見狀，隨即下車衝進便利商店將何女壓制，並搜出海洛因、依托咪酯、安非他命毒品。

▲盧嫌拒檢逃逸，警車一路追緝40多公里，警車遭撞受損，幸好及時攔阻沒有造成更大傷亡。（圖／記者游瓊華翻攝）

警方除於現場查扣毒品等證物，並對盧男實施唾液毒品快篩，結果呈安非他命陽性反應，涉嫌施用毒品後駕車。全案訊後依違反毒品危害防制條例、公共危險、妨害公務等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦，何女涉案部分也將持續釐清。

台西分局表示，警方依法攔查可疑車輛，是維護社會治安及道路安全的重要勤務。此次駕駛拒檢逃逸，沿途危險駕駛，對其他用路人造成重大威脅，所幸透過雲林、彰化警方跨轄合作，迅速完成攔截圍捕，避免危害持續擴大。警方強調，對於毒品犯罪、毒駕及危害公共安全行為絕不寬貸，未來將持續加強查緝，守護民眾生命財產安全。

▲毒駕小貨車沿台61線高速逃逸，警方跨雲林、彰化攔截圍捕，最終於彰濱附近成功逮人。（圖／記者游瓊華翻攝）