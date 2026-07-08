巴威距離台灣1400公里！「北轉角度」未來36小時是關鍵

記者施怡妏／綜合報導

巴威颱風今天晚間逐漸北轉，暴風半徑略微擴大至380公里，維持在第三次巔峰狀態，未來轉向角度將是決定颱風中心「登陸」或「擦邊」的關鍵。氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，目前巴威距離台灣約1400公里，究竟會以什麼方式登陸，未來的36小時北轉時間、角度與幅度，是最大關鍵。

▲巴威颱風來勢洶洶。（圖／氣象署提供）



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未來36小時是關鍵



「台灣颱風論壇｜天氣特急」在粉專指出，巴威目前距離台灣約1400公里，整體路徑變化不大。粉專表示，巴威後續究竟是擦邊而過、走出西北颱路徑，或是直接登陸台灣，關鍵將落在未來36小時北轉的時間、角度與幅度。

粉專指出，巴威暴風圈預估在周五（10日）夜晚至深夜逐步接近並籠罩台灣，周六（11日）白天將是影響最劇烈的時段，入夜後才會加速遠離。粉專也提醒，無論颱風中心是否登陸，幾乎全台灣都有機會落入暴風圈影響範圍，各地都應提前做好防颱準備，並留意後續路徑與風雨變化。

北台灣到中部風險高 宜花馬祖也要嚴防



粉專特別點名，台北～台中、宜蘭、花蓮、馬祖等地，可能位於距離颱風中心最近的區域，「請以最高規格做好防颱整備！」

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，巴威路徑仍持續變動，昨天到今天有先偏南修正，今天上午及下午又向北移動，目前預估路徑將從東北角外海通過，也不排除從東北角登陸的機率，要持續觀察。

黃恩鴻指出，周五晚間至周六白天各地風雨明顯增加，中部以北、宜蘭地區及南部山區有大雨或豪雨，北部山區有長延時強降雨，位於背風側的花東則要留意焚風。下周日颱風遠離，水氣仍多，西半部及東南部有短暫陣雨，其他地區也不定時有陣雨。

