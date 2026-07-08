鄉代會主席「幫喬袋地」判刑7年將入監　喊冤：為何只有我有事

▲前花壇鄉代會主席李岳珉涉貪判7年明天入監執行。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨籍彰化縣花壇鄉鄉民代表會前主席李岳珉，利用職權為特定袋地開闢道路及排水溝，使其順利出售，並從中獲取仲介利益93萬餘元，遭最高法院依圖利罪判處7年徒刑、褫奪公權5年定讞，同時啟動防逃機制，預計明(9日)上午發監執行。李岳珉今天喊冤，強調自己僅為提案人，決策權在公所，都是「政治因素」操弄。

本案源於2016年，李岳珉時任鄉代會主席，明知花壇鄉內一筆建地屬無對外道路的「袋地」，因無法指定建築線而長期滯銷。曾於鄉公所建設課任職、熟稔建築法規的李岳珉，利用鄉代職權於臨時會議中提案，以「居民排水需求與出入安全」為由，要求公所在鄰接泥地上施設側溝及鋪設柏油路面。該工程完工後，讓袋地外觀符合「面臨現有巷道」要件，先順利取得建築線，並於2018年成功售出，李岳珉也從中獲取土地仲介佣金93萬3435元。

全案經檢調偵辦後提起公訴，一、二審法院均認定李岳珉違反《貪污治罪條例》之非主管監督事務圖利罪，判處7年徒刑，最高法院於今日駁回上訴，全案定讞。

判決確定後，最高法院同步通知檢方啟動防逃機制，彰化地檢署已於今日完成入監通知程序，李岳珉須於明日報到執行。

面對判決結果，李岳珉今日受訪時直呼「冤枉」。他強調，自己身為民代，為鄉民爭取建設本是職責所在，且排水溝與道路均屬公共工程，完工後供大眾使用，絕非圖利特定對象。他亦重申，自己僅是提案人，工程能否執行，仍須經鄉公所同意，相關承辦與核章人員逐級審核後均無異議，最終卻僅他一人被認定違法，質疑「為何只有我有事？」對於判決結果，他坦言雖然心有不甘，但全案已定讞，也無法改變。