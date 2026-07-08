卓榮泰上周就知情致癌油僅指示「應再考慮」　藍黨團轟是你決定蓋牌？

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）

記者郭運興／台北報導

中聯油脂致癌油風暴持續延燒，國民黨立法院黨團今（8日）表示，「今天真相終於浮現」，衛福部長石崇良證實早在7月3日，就已向行政院長卓榮泰報告「只下架第一層油品」的處理方式，院長指示竟然只有四個字「應再考慮」。國民黨團痛批，更荒謬的是，行政院食安辦提交立法院的報告中，根本沒有卓院長口中7月3日那場「會議」，要求卓榮泰講清楚「蓋牌，到底是不是你的決定」？院長考慮的每一分鐘，致癌油都還在人民的餐桌上，自己做的決定，自己扛！

國民黨團表示，中聯油脂1300公噸大豆沙拉油，驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，流入泰山、福壽、福懋三大油廠，波及全台超過360家業者。

國民黨團表示，事發之初，衛福部竟不願公布下游名單，只肯下架「第一層」油品，直到台中、台北等地方政府展現零容忍鐵腕、全數下架，中央才被迫一路轉彎跟進。

「而今天在立法院，真相終於浮現」。國民黨團指出，衛福部長石崇良親口證實，早在7月3日，就已向行政院長卓榮泰報告「只下架第一層油品」的處理方式。面對致癌油流入國人餐桌，院長的指示，竟然只有四個字——「應再考慮」。

國民黨團說，不是立刻全面下架、不是立刻公布名單、不是站上第一線向國人說明，7月3日知情、7月4日只下架兩成、7月7日才在地方壓力下急轉彎全數下架。政策一週三變，每一次轉彎，都不是中央主動，而是被地方政府逼出來的。

國民黨團指出，更荒謬的是，行政院食安辦提交立法院的報告中，根本沒有卓院長口中7月3日那場「會議」。知情卻不決斷，事後還想美化自己，現在更把責任推給專家與下屬。

國民黨團強調，要求卓榮泰院長講清楚「蓋牌，到底是不是你的決定」？地方零容忍，中央「再考慮」，院長考慮的每一分鐘，致癌油都還在人民的餐桌上，食安沒有僥倖，責任沒有代理，自己做的決定，自己扛！