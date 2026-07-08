不只蹦闆「討債網紅」也被拘提　檢警掃蕩竹聯承信會逮12人

記者張君豪／台北報導

網紅「鍾小鍾」日前為了討債，到桃園內壢一間章魚燒攤胡鬧，不少網友紛紛留言撻伐中壢警方到場毫無作為成為輿論焦點，桃園地檢署8日上午指揮刑事局、新北市警局、桃園市警局中壢分局共組專案小組，以涉嫌組織犯罪、恐嚇取財等多項罪名，掃蕩涉嫌拍影片討債的竹聯幫信堂承信會位於桃園、中壢地區的多名成員，其中包知名網紅「蹦闆」也於直播時遭刑事局偵二大隊幹員當場拘提到案。



▲蹦闆今天中午遭刑事局幹員拘提逮捕 。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）

刑事局稍早證實這波偵查行動，據了解，截至16時許檢警此波掃蕩竹聯幫信堂承信會的行動，共拘提包含蹦闆在內的12名涉案人到案，目前正陸續將人押回刑事局偵訊。



▲「蹦闆」率眾毆人影片流出 中壢警全程旁觀挨轟。（圖／翻攝自Threads）

日前中壢1名經營章魚燒攤的婦人，其成年兒子遭控欠下200萬債務後避不見面，討債網紅「鍾小鍾」等人於是上門討債，而警員到場處理時，竟失言反指老闆娘「不會教小孩」，結果慘被炎上，話題持續延燒，有網友指「鍾小鍾」的大哥其實就是網紅「蹦闆」，蹦闆則揚言對協助章魚燒攤處理糾紛的桃園市議員黃瓊慧提告，警方先依社會秩序維護法將「鍾小鍾」等人移送法辦，並持續蒐證。

而蹦闆則多次開直播強調自己不是黑道，據查，警方列管的全國幫派不良組合名單中，蹦闆確實也不是幫派列管人口，但討債網紅「鍾小鍾」確實為竹聯幫承信會成員，經查兩人並非有血緣關係的親兄弟，但蹦闆與等竹聯信堂人物交好屬實，檢警不排除有資金資助或者業務往來的可能性。

另一方面，加上承信堂當街拍攝針對弱勢攤販族群的討債影片，藉此展現黑幫逞凶逼債歪風實不可取，檢警蒐證後今天展開搜索、拘提行動，預計傍晚18時許後陸續將涉案黑幫成員及蹦闆押回刑事局調查。

據了解，桃園地檢署重大專組檢察官方勝詮指揮內政部警政署刑事警察局、臺北市政府警察局刑事警察大隊、南港分局、中山分局、大同分局、新北市政府警察局海山分局、桃園市政府警察局刑事警察大隊、中壢分局及大園分局等單位，鎖定蹦闆、鍾小鍾、鍾小鍾的邱姓大哥等人，今日除已拘提12人到案外，並搜索被告等人居住、工作處所共25處，全案朝組織犯罪防制條例、強盜、恐嚇取財罪偵辦中。

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