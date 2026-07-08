喊話「小三通復航、迎接陸客」　鄭麗文批中央苦毒澎湖人

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（8日）下午率領黨務團隊移師澎湖舉辦行動中常會，並與澎湖縣長參選人陳振中合體，提出振興澎湖觀光的解方。鄭麗文強力誇讚，澎湖擁有絕佳的自然景觀與文化底蘊，但近年卻因中央補助不足與交通困境，發展受限，115年度總預算在補助款遭砍、統籌分配款相抵後，僅微幅增加700萬元，怒批簡直是苦毒、欺負澎湖人！呼籲中央重新啟動「小三通」，讓澎湖能與金門、馬祖一樣迎接陸客，才是觀光起死回生的關鍵。

鄭麗文主持中常會時痛批，澎湖近兩年在中央統籌分配款爭議中，被民進黨政府徹底遺忘，計畫型補助比114年少約11億元，一般補助款更減少40億元，雖統籌收入增加約52億元，但總預算僅增加700萬元形同「欺負澎湖人」。她強調，國民黨澎湖黨部將持續把關，確保澎湖經費與建設不再被忽視。

交通方面，鄭麗文提到離島居民最棘手的問題是機票昂貴，過去離島條例提供3成補助，但隨著票價上漲，補助比例顯然不足，將與立院黨團研議提高至5成；針對島際交通，鄭麗文指出南海一號船早已老舊，三號船遲遲未上線，批評民進黨「一艘船就難倒民進黨政府嗎？」，若陳振忠當選，將加速新船投入服務，甚至催生四號船，徹底改善澎湖交通。

鄭麗文認為，澎湖機場早具國際規格，疫情前也曾有小三通航線，呼籲重啟疫情間停辦的小三通，讓兩岸飛機、船舶、人貨自由往來，觀光將立即起死回生。她感嘆，澎湖少了陸客差很多，不能讓意識形態阻礙澎湖發展，讓澎湖得天獨厚的觀光，以及仙人掌冰、黑糖糕、菜瓜等特產，也能銷往大陸市場，創造更大經濟效益。

縣長參選人陳振中則表示，澎湖未來必須在傳統與創新間找到平衡，漁獲量逐年減少，居民假日或夜間就醫困難，幼兒托育量能不足，觀光發展落後，這些都是亟待解決的民生問題，並列為上任縣長優先解決事項。

在觀光方面，陳振中提出推動深度旅遊，讓澎湖不只是「走馬看花、吃冰」，而是展現文化底蘊，澎湖媽祖文化園區擁有66公尺高媽祖神像，卻長期荒置，而澎湖是台灣媽祖信仰的源頭，具備舉辦國際媽祖文化季的條件，能透過海洋與陸地連線，發揚媽祖文化精髓，吸引國際觀光客。

