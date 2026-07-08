油品風暴延燒　卓榮泰重申「絕無蓋牌」：查獲就公布、有問題就下架

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者劉耿豪攝）



記者陳家祥／台北報導

中聯油品致癌物苯駢芘超標案持續延燒，針對在野黨質疑蓋牌，行政院長卓榮泰今（8日）說，政府的處理原則就是「一旦查獲就會公布、有問題就會下架」，所以在目前遇到油品的問題當中，在整個處理的過程，「從來沒有所謂『蓋牌』這兩個字」。

卓榮泰今下午出席全國商業總會第12屆第3次會員代表大會前受訪說，關於食安的問題，這2天講過，一旦查獲就會公布、有問題就會下架，這是政府處理的原則，「所以在目前遇到油品的問題當中，我們在整個處理的過程，從來沒有所謂『蓋牌』這兩個字」。

卓榮泰指出，食藥署跟衛福部要依法行政，對於什麼叫做有問題要下架，要取得一個科學根據，所以召開專家會議、訂定一個標準，依照這個標準，後來經過下游廠商360家盤點出相關產品，結果有232項。衛福部跟食藥署認為一一去盤整，一定是耗費工夫，而且也無法執行，他們就決定即刻要求全部下架，所以沒有所謂蓋牌的問題。

卓榮泰強調，食安問題就是要公開給所有的國人，在最快的時間知道；但政府要掌握的是最準確、最真實的所有資訊，才能在第一時間之後做出正確的決定出來，這個請大家能夠瞭解。

卓榮泰說，往後、現在在做的是，關於油品不能供應之後，將來市場上的穩定供應跟價格要平穩，以及對不法業者如何展開全面的司法、行政、檢調的調查，以及後續的處理，已經進到這個程序，希望這個事件能夠儘快給國人一個全貌，來跟國人做報告。

