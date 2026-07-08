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法務部矯正人事大洗牌！楊方彥接掌台中監獄　蘇維闊升副署長

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲宜蘭監獄典獄長楊方彥調派台中監獄典獄長。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部今（8）日公布矯正署所屬矯正機關首長職務異動名單，共23名首長調整，派令本月16日生效。其中，宜蘭監獄典獄長楊方彥調派台中監獄典獄長；台中監獄核定容額4439人，目前收容逾5350人、超收率約20.73%，為全台收容人數最多的大型監所之一。矯正署主任秘書蘇維闊調升副署長，新竹監獄典獄長曾文欽接任主任秘書。

此次職務調整是為配合矯正署所屬矯正機關首長職務出缺，統籌辦理相關人事作業，期盼各機關業務能順利推展，同時促進矯正署及所屬機關間人才交流，選任適當人員出任新職，為矯正業務興革開創新風貌。

本波人事異動中，楊方彥由宜蘭監獄典獄長調派台中監獄典獄長，備受矚目。楊方彥為中央警官學校犯罪防治學系53期畢業，矯正行政歷練完整，曾任苗栗看守所所長、八德外役監獄典獄長，後歷任法務部矯正署組長、主任秘書，並於2023年1月16日至2024年7月16日擔任矯正署副署長，這次再接掌大型監獄首長職務，成為本次人事調整焦點之一。

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

本次23名矯正機關首長職務異動如下，派令生效日訂為2026年7月16日

一、宜蘭監獄典獄長楊方彥調派台中監獄典獄長

二、矯正署副署長劉明彰調派宜蘭監獄典獄長

三、矯正署主任秘書蘇維闊調升矯正署副署長

四、新竹監獄典獄長曾文欽調派矯正署主任秘書

五、高雄女子監獄典獄長饒雅旗調派新竹監獄典獄長

六、台東監獄典獄長李宗莉調派高雄女子監獄典獄長

七、高雄戒治所所長鄭翠芬調派台東監獄典獄長

八、台東戒治所所長邱量一調派高雄戒治所所長

九、綠島監獄典獄長呂憲慈調派臺東戒治所所長

十、矯正署矯正醫療組副組長華邵‧拿法流Huashao‧Nafaliu調派綠島監獄典獄長

十一、高雄第二監獄典獄長陳憲章調升屏東監獄典獄長

十二、台中看守所所長楊益彰調派高雄第二監獄典獄長

十三、澎湖監獄典獄長曾至勳調派臺中看守所所長

十四、矯正署教化輔導組組長劉嘉勝調升澎湖監獄典獄長

十五、武陵外役監獄典獄長張龍泉調派矯正署教化輔導組組長

十六、台北女子看守所所長朱介民調派武陵外役監獄典獄長

十七、苗栗看守所所長江慶隆調派臺北女子看守所所長

十八、新竹看守所所長杜聰典調派苗栗看守所所長

十九、金門監獄典獄長呂銑燦調派新竹看守所所長

二十、高雄監獄副典獄長江志成調升金門監獄典獄長

二十一、花蓮看守所所長詹麗雯調派台北少年觀護所所長

二十二、矯正署秘書室主任邱煥棠調升花蓮看守所所長

二十三、台北監獄副典獄長許國賢調升台南少年觀護所所長

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