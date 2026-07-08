廣西動物園遭洪水吞噬　員工嘆：鐵籠鎖死，多數動物都沒了

▲傳出災情的動物園。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

受颱風「美莎克」帶來的豪雨侵襲，廣西貴港一間動物園幾乎遭洪水完全淹沒，園內大量動物死傷、失蹤。7日，有村民在附近村莊發現一隻斑馬，經園方確認，是遭洪水沖走的懷孕母斑馬。員工表示，因老闆怕肉食動物咬人，將鐵籠鎖死，大部分動物未能逃生溺亡了。

據《中國新聞網》報導，7日，廣西貴港一名村民在村內發現一隻斑馬，隨即通報相關單位。經當地動物園確認，這隻斑馬是園內人工飼養的懷孕母斑馬，日前因洪水沖毀圍欄逃出，目前已被安全尋回。不過，另一隻斑馬仍未找到。

▲▼居民遇到逃出來的懷孕斑馬。（圖／翻攝自微博）

園方表示，受到持續暴雨影響，園區積水最深一度超過3公尺，整座動物園幾乎被洪水吞沒，工作人員也一度受困，最後由武警官兵協助脫困。

▲動物園遭洪水吞噬。（圖／翻攝自微博）

園方指出，災前考量公共安全，老闆擔心獅子等猛獸在極端天氣下逃脫傷人，因此提前將猛獸籠舍全部上鎖。不料洪水迅速灌入，導致多隻猛獸來不及逃生，其中已有3隻獅子確定溺斃，棕熊、狼等動物也傳出傷亡，詳細數量仍待統計。

▲▼災前的廣西動物園。（圖／翻攝自微博）

至於草食動物區，因圍欄遭洪水沖毀，包括斑馬、梅花鹿、鴕鳥等20多種動物全數被沖散。園方透露，除了已尋回的懷孕母斑馬外，另一隻斑馬疑似已死亡，目前園內倖存動物已所剩無幾。

園方表示，逃出的斑馬都是人工飼養，缺乏野外生存能力，「希望能盡快找回，牠在外面估計活不了多久。」目前仍持續搜尋失蹤動物，並統計園區災損情況。