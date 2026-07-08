蔣萬安霸氣喊「明天放」舊文被翻出！萬人求：周四晚上再說一遍

▲蔣萬安主持巴威颱風第二次整備會議 。（圖／記者黃克翔攝）



記者施怡妏／綜合報導

颱風「巴威」逼近台灣，中央氣象署預估7月10、11日將為最接近台灣時間，民眾最關心是否可能影響停班停課。近日有電商平台小編翻出台北市長蔣萬安2024年因凱米颱風宣布停班停課的Threads貼文，並在留言區喊話，希望他「這周四晚上可以再講一次」，留言吸引超過4萬人按讚，引發熱論。

網友敲碗盼周四晚間再聽一次



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2024年7月，當時台灣受到凱米颱風影響，蔣萬安曾在7月23日於Threads發文寫下「明天放」，宣布台北市隔天停止上班、停止上課一天。這篇簡短又直接的貼文，當時就讓不少網友印象深刻。

如今巴威逼近台灣，蔣萬安過去的停班課貼文又被翻出，電商平台小編翻出此貼文，在底下留言「這禮拜四晚上可以再講一次嗎？」不少人也開始期待，是否能再次看到類似發文。

▲過往貼文被翻出。（圖／翻攝自Threads）



許多網友湧入留言，「台北市需要一個勇於放颱風假的市長」、「禮拜四晚上我要聽到這句，北北基桃不要再不放了」、「記得順便提醒張善政也要複製貼上」、「本島只歡迎剛好能放假，但致災性不高的颱風」、「可以跟侯市長討論這禮拜四再講一次嗎」、「可以提早一天說放假嗎，我好想提早回家陪家人」。

不過也有網友持不同看法，希望照常上班上課，「這次不行這樣，星期五六日都有五月天演唱會啦」、「周五晚上可以不要講嗎？我想考分科」、「能不能不要說，我要看去大巨蛋演唱會」、「台北不能啊！要開盤啊！」