致癌油引爆口水戰！黃世杰批桃市府處理失當　反遭酸狀況外

▲桃園市問題油品事件持續延燒，民進黨桃園市長參選人黃世杰砲轟市府，市府則反酸黃熱衷洗地又狀況外。（資料照／市府衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園問題油品事件持續延燒還引發食安疑慮，民進黨桃園市長參選人黃世杰砲轟市府處置不當，受影響學校名單未公開，還扣上政治操作、幫中央洗地的帽子；桃市府新聞處長羅楚東今（8）日回應，自事件爆發以來，中央都是分批公布問題油品流向，地方政府依中央最新公布資料立即追查、下架、公布，桃市府始終站在第一線守護市民食安；反觀黃在食安事件一路把責任甩給地方，為何要一直自證活在平行空間？

黃世杰指出，日前針對桃園問題油品事件對於張善政市府提出質疑，如果前期已查清楚，為什麼後來會出現13校受影響，是食材平台資料不足，還是教育局一開始沒有逐批號、逐單據、逐校核對？黃世杰認為，張善政市府說是滾動清查，但滾動清查不能變成滾動改口，當資料還沒有完整時，市府就不應把「目前暫未查到」說成「均未使用」。

他認為，食安事件中，政府的責任不是先讓家長安心再說，而是有憑有據地讓家長安心，才是真的安心；但張善政市府當時不正面回應，反而扣上政治操作、幫中央洗地的帽子，現在看來，真正被操作受損的，是家長最基本的知情權。

針對黃世杰質疑受影響學校名單未公開，桃園市府新聞處長羅楚東回應，相關名單昨天就已完整公布於桃園市政府衛生局官網，早已是公開資訊，黃為何要一直自證活在平行空間？整起食安事件追查因中央分批公開問題油品批號與流向資料，導致地方政府必須依照中央一波一波公布的資訊進行滾動式追查。若中央能在第一時間提供完整批號、完整流向及完整下游清單，地方政府就能更快速攔截問題油品，也能讓家長更早安心。

羅楚東強調，明知中央資訊是分階段公布，黃卻還是把責任推給地方。食安事件需要中央與地方共同合作把關，黃不如要求中央儘速公布完整流向，讓全台各縣市都能更快完成清查，這才是真正對全民負責的態度，也才能自清沒有在幫中央洗地。