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中聯大豆沙拉油苯駢芘超標　台南累計下架回收1062公斤

▲中聯大豆沙拉油苯駢芘超標事件延燒，台南市政府衛生局持續追查問題油品流向，截至7月7日已下架回收受影響油品1062公斤。（記者林東良翻攝，下同）

▲中聯大豆沙拉油苯駢芘超標事件延燒，台南市政府衛生局持續追查問題油品流向，截至7月7日已下架回收受影響油品1062公斤。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應中聯大豆沙拉油苯駢芘超標事件，食品藥物管理署公布全台受影響業者共360家，其中台南市計有22家。台南市衛生局持續依食藥署「食品違規案件－產品下架、回收、封存、銷毀階層之處理原則」，辦理受影響產品下架及回收作業，並針對轄內餐飲業、食品販售業、長照機構及社會福利機構等各類供餐場域全面展開查核，確認是否使用問題油品。

衛生局表示，截至7月7日止，已累計下架回收受影響油品1062公斤，並責請相關業者全面停止使用涉案油品，持續配合回收作業，以維護食品安全。

▲中聯大豆沙拉油苯駢芘超標事件延燒，台南市政府衛生局持續追查問題油品流向，截至7月7日已下架回收受影響油品1062公斤。（記者林東良翻攝，下同）

衛生局指出，市府持續追查問題批號油品及其再製品流向。其中，新農科技股份有限公司於4月向福懋公司購入受影響油品2萬4710公斤，並於4至5月間全數用於生產豬飼料，相關產品均已出貨並由養殖戶使用完畢。

三歐食品有限公司於5月向福壽公司購入受影響大豆沙拉油1656公斤，已全數製成即時餐食並售出；聯瑞食品科技股份有限公司於4月向福壽公司購入同批受影響油品1656公斤，製成辣味美乃滋、川味紅油冷麵醬、赤象拔蚌沙拉及水果沙拉等產品。雖產品中受影響油品含量未達20%，衛生局仍要求業者自主下架相關產品，並主動揭露產品使用資訊，以保障消費者知情權益。

台南市長黃偉哲表示，市民健康不能讓步，市府秉持「查到哪、公布到哪」原則，持續全面追查問題油品流向及使用情形，確保食品安全。衛生局8日公布確定使用問題油品的第二、第三層販售業、餐飲業、長照機構及公司行號等共39家業者名單，提醒民眾留意相關產品資訊。
黃偉哲指出，衛生局已責請相關業者立即停止使用涉案油品，完成產品下架及更換作業，並持續追蹤回收及查核改善情形；如後續查有新增使用業者或相關產品流向，將即時更新公布，落實資訊公開，保障消費者食品安全及知情權益。

衛生局長李翠鳳提醒，民眾如持有業者公布的受影響產品，應立即停止食用，並依各業者公告退貨方式辦理退貨。福壽實業客服專線為0800-236699、福懋油脂0800-888255、泰山企業0800-079080。如有退貨相關疑問，可先向原購買通路洽詢；若發票或收據遺失，也可直接聯繫三大業者客服協助辦理。

▲中聯大豆沙拉油苯駢芘超標事件延燒，台南市政府衛生局持續追查問題油品流向，截至7月7日已下架回收受影響油品1062公斤。（記者林東良翻攝，下同）

李翠鳳表示，若退貨過程遭遇疑義或消費爭議，可撥打全國消費者服務專線1950尋求消保官協助。民眾若仍有剩餘油品，應攜回原購買賣場或通路辦理退貨，切勿自行棄置或作其他用途。

衛生局也提醒，相關販售業者應配合完成產品下架及回收作業，回收油品須依《廢棄物清理法》相關規定妥善處理，不得任意傾倒於水溝、排水系統或環境中，並應確保回收油品不得再次流入市面或作其他用途，以維護環境及食品安全。

▲中聯大豆沙拉油苯駢芘超標事件延燒，台南市政府衛生局持續追查問題油品流向，截至7月7日已下架回收受影響油品1062公斤。（記者林東良翻攝，下同）

民眾及食品業者如需查詢受影響產品名單及相關處置措施，可至台南市政府衛生局「中聯油脂受影響油品查詢與處置專區」查詢最新資訊，共同守護食品安全。

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中聯大豆沙拉油苯駢芘超標台南下架回收

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