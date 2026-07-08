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役男跑3000變植物人！家屬求償2694萬國賠　請求權超過時效遭駁回

▲謝姓男子勒斃前妻再姦屍，遭花蓮地方法院重判17年徒刑。（圖／記者王兆麟攝）

▲跑3000米突倒地成植物人，家屬控國軍延誤請求國賠2694萬遭駁回。（圖／記者王兆麟攝）

記者劉人豪／花蓮報導

役男在營區進行3000公尺跑步訓練時突然倒地，送醫後雖撿回一命，但生活完全無法自理需專人照顧，並需使用鼻胃管灌食，家屬請求國賠2694萬。花蓮地院認為，因家屬已超過請求權時效，判決駁回。

判決指出，陳姓役男2022年10月入營，接受四個月軍事訓練，服役於陸軍花東防衛指揮部步兵營，陳男12月13日受指揮實施三千公尺徒手跑步訓練，跑步途經營區大門時，突然倒地送醫。家屬認為，救護車送往醫院急救時，救護車未配置醫護人員，未能及時實施心肺復甦術或使用自動體外心臟電擊去顫器，導致到院前心跳已停止，需裝設葉克膜救治，但醫院雖有葉克膜設備卻無葉克膜團隊，經葉克膜團隊跨院支援再轉院，經醫院救治三個月後再轉院做高壓氧治療及復健，於2024年6月28日出院返家。

家屬表示，陳男雖經葉克膜裝置撿回一命，但左右額葉腦出血、缺氧性腦病變、陣發性交感神經過渡活化，目前為臥床狀態，意識障礙且四肢癱瘓，生活完全無法自理需專人照顧，並需使用鼻胃管灌食，經判定為極重度身心障礙，依國家賠償法求償共2694萬9877元。

陸軍司令部指出，家屬的國家賠償請求權，依規定已罹於2年請求權時效，即使未逾請求權時效，於基本體能訓練前，已善盡掌握陳兵身體狀況義務，並依規定施訓，無故意或過失不法侵害，或怠於執行職務。

法院認為，按賠償請求權自請求權人知有損害時起，因2年間不行使而消滅；國家賠償法就時效中斷及視為不中斷未設特別規定，再按時效因請求而中斷者，若於請求後6個月內不起訴，視為不中斷。家屬侵權損害賠償請求權、國家賠償請求權均已罹於時效，其請求權已依民法第197條第1項、國家賠償法第8條第1項因二年間不行使而消滅，陸軍司令部自得拒絕賠償，故駁回家屬請求之訴。

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