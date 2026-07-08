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海巡北部分署推動法治教育　強化國安保密與防詐意識

▲海巡署北部分署推動法治教育。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲防詐、防洩密、防踩法網！海巡署北部分署全面強化國安意識。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提升同仁法紀觀念、財務風險辨識能力及防詐意識，海巡署北部分署今天（8日）下午在第二岸巡隊金山巡邏站舉辦「法廉一體 清淨海巡」法治教育宣導活動，邀請中華海事法律事務所律師鄭凱駿擔任講師，並透過實體與視訊方式，共計90名同仁參與，透過案例解析與法律宣導，強化廉政觀念及國安保密意識。

北部分署表示，本次宣導課程聚焦五大主題，包括「海巡常見違法案例」、「財務風險管理」、「國安洩密防範」、「常見詐騙手法」及《消費者債務清理條例》。鄭凱駿律師結合實務經驗，以淺顯易懂方式剖析各類案例，協助同仁了解執勤及日常生活可能面臨的法律風險，並於課後提供一對一法律諮詢，協助解答各項法律疑義。

▲海巡署北部分署推動法治教育。（圖／記者郭世賢翻攝）

活動下半場安排多元影音宣導，播放海洋委員會形象短片《浪來了，我們不漂～與廉同行》及與世新大學合作拍攝的廉政微電影《不悔》，透過劇情演繹常見法律風險、廉政倫理及保密觀念，加深同仁對法治教育及誠信價值的理解，同時宣導檢舉不法行為的正確管道。

北部分署指出，近年不法分子常透過金錢利誘、詐騙話術，甚至利用美色設局，企圖刺探政府機關內部資訊，對國家安全及機關形象造成威脅。為避免同仁因一時疏忽或不熟悉法令而誤觸法網，將持續定期辦理法治教育及法律諮詢服務，協助同仁提升法紀素養與風險意識。

北部分署強調，未來將持續深化廉政與法治教育，建立健全的法紀文化，打造清廉、友善且安全的職場環境，共同守護海巡機關榮譽，並為維護國家安全及海域執法品質奠定堅實基礎。

▲海巡署北部分署推動法治教育。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海巡署北部分署推動法治教育。（圖／記者郭世賢翻攝）

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