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巴威颱風進逼　台南導入下水道機器人科技巡檢防汛

▲台南市政府水利局引進下水道機器人，輔助北區文成三路C幹線雨水下水道巡查作業，強化巴威颱風防汛整備。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府水利局引進下水道機器人，輔助北區文成三路C幹線雨水下水道巡查作業，強化巴威颱風防汛整備。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著巴威颱風逐步逼近，台南市政府全面啟動防汛整備工作，為確保城市排洪大動脈「雨水下水道」暢通無阻，台南市水利局特別引進「下水道機器人」，輔助北區文成三路C幹線下水道巡查作業，透過科技裝備深入地底，精準掌握管線內淤積與破損狀況，全力防範積淹水災情發生。

台南市長黃偉哲表示，雨水下水道是都市防洪極為重要的一環，但下水道內部空間狹窄、環境惡劣，且常伴隨沼氣等有害氣體，傳統由人工下地巡檢方式不僅效率受限，也對人員生命安全構成風險。

黃偉哲指出，市府致力將台南打造成智慧城市，防汛工作更要導入智慧科技。引進機器人代替人工進入高風險局限空間巡查，不僅保障第一線工作人員安全，也能提升施政與防災效率。面對極端氣候挑戰，台南必須以更聰明、更安全的方式，守護市民生命財產安全。

水利局表示，此次投入防汛作業的下水道機器人，可無線遙控前進150公尺以上，並具備適合惡劣地下環境使用的性能。機器人底盤採履帶設計，具有良好抓地力與越野能力，可克服雨水下水道內常見泥濘、高低落差等障礙，確保巡檢過程不中斷。

▲台南市政府水利局引進下水道機器人，輔助北區文成三路C幹線雨水下水道巡查作業，強化巴威颱風防汛整備。（記者林東良翻攝，下同）

水利局指出，針對下水道潮濕、積水環境，機器人也具備高等級防水防塵能力，機身與鏡頭密封，即使在積水或充滿污泥的管線中，仍能維持穩定運作。機器人並結合高畫質攝影鏡頭與強力照明設備，可將地底實際狀況即時回傳至地面控制端，協助工程人員迅速判定是否需要清淤或進行結構修繕。

市府表示，因應巴威颱風來襲，市府團隊將持續秉持「超前部署、多管齊下」原則，逐項檢視防颱應變措施，加強整備並嚴密監控各區水情。

黃偉哲也呼籲市民，颱風期間務必做好居家防颱準備，並協助清理住家周邊排水溝、側溝及洩水孔，避免落葉、雜物阻塞排水系統，透過官民攜手，共同平安度過颱風考驗。

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