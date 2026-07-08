婦想和「遠房表弟在一起」真相曝光！網秒祝福：剩沒幾個人可說嘴

▲60歲婦人猶豫遠親戀。（圖／CFP）



記者劉維榛／綜合報導

「如果在一起，會不會招來非議？」一名婦人透露，她與表弟從小感情很好，礙於第六親等血緣始終保持界線，如今兩人都單身且年過60歲，讓她萌生相伴餘生的念頭。貼文引發熱議，多數網友送上祝福，認為已無生育考量，能互相照顧最重要；但也有人提醒，依《民法》規定，旁系血親六親等以內不得結婚，恐衍生法律問題。

一名婦人在Threads表示，她與遠房表弟其實與她同齡，兩人從小就熟識，感情也一直不錯，只是因為彼此有血緣關係，所以多年來都很清楚分寸，沒有越過該有的界線。如今雙方都單身且年過60歲，讓她重新思考，是否能以陪伴彼此的方式走下去。

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文章曝光後，許多網友給予祝福，畢竟已經沒有生育的考量，餘生能找到互相照顧的人並不容易，「都60歲了，上面也剩沒幾個人可以說嘴了」、「不生孩子還好吧，做個伴」、「支持你們在一起，因為都一甲子的人了，能在一起不簡單」、「住在一起，互相陪伴，不要定義什麼關係，也不需跟外人解釋，自在就好」、「情感上支持，都60歲了，有什麼不可以」。

也有人提醒，依現行《民法》第983條規定，旁系血親在六親等以內者不得結婚，因此法律上恐無法成立婚姻關係，後續若牽涉遺產、財產安排，也要特別留意；同時也有人質疑真實性，「點進原PO的IG超怪的」。

真實案例曝光！表姐弟不婚不生相伴一生



不過留言之中，有人分享真實案例，「我認識一對表姐弟，他們從年輕就在一起了，沒結婚、沒生孩子」、「我有一位好友的弟弟，他跟女朋友是親戚關係（幾親等忘了），父母是反對的，他們從年輕就在一起，但有共識就是同居、不婚不生，相伴一生。關於法律禁止部分，就是怕血緣太進而提高生出罹患隱性遺傳疾病小孩的機率，既然沒有要生子，那就沒有這層顧慮了，所以餘生就幸福在一起吧！祝福您們」。