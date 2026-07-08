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巴威晚間北轉　後天最近「不排除登陸東北角」

記者周湘芸／台北報導

巴威颱風今天晚間逐漸北轉，周五晚間至周六白天最接近台灣，預估將從東北角外海通過，也不排除從東北角登陸。明天晚間起桃園以北及宜蘭開始有零星短暫陣雨，周五北台灣要慎防長延時強降雨。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲巴威颱風。（圖／氣象署提供）

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中央氣象署預報員黃恩鴻表示，巴威目前位於菲律賓東方海面，距離台灣1400公里，未來將持續偏西移動，今天晚間逐漸北轉，周五晚間至周六白天最接近台灣，周六晚間抵達中國陸地。

黃恩鴻指出，巴威路徑仍持續變動，昨天到今天有先偏南修正，今天上午及下午又向北移動，目前預估路徑將從東北角外海通過，也不排除從東北角登陸的機率，要持續觀察。 

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻表示，明天環境轉為東北風，基隆北海岸白天開始有零星降雨，午後南部地區有局部陣雨，晚間桃園以北及宜蘭有零星短暫陣雨。周五白天風雨逐漸明顯，東部沿海風力可能達9至10級。

他指出，周五晚間至周六白天各地風雨明顯增加，中部以北、宜蘭地區及南部山區有大雨或豪雨，北部山區有長延時強降雨，位於背風側的花東則要留意焚風。下周日颱風遠離，水氣仍多，西半部及東南部有短暫陣雨，其他地區也不定時有陣雨。 

溫度方面，他指出，明天轉為東北風，颱風外圍沉降影響，各地仍有32至36度高溫，大台北盆地、花東縱谷及中南部近山區有36度以上機率。周五、周六降雨影響，高溫略降為31至33度，金門、花東焚風影響有36度高溫。

另外，黃恩鴻表示，颱風影響期間，北海岸、東半部、恆春及馬祖要留意長浪，浪高可能達3米以上，尤其周五晚間至周六白天，北部、東半部及馬祖沿海可能有6米以上巨浪。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

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