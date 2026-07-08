快訊／國民黨三中案！前總統馬英九等5人無罪確定

▲前總統馬英九所涉及的三中案，纏訟8年後終獲無罪確定。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳銘峯／台北報導

前總統馬英九涉及的三中案，一二審均判決馬英九、前中投公司董事長張哲琛、總經理汪海清等5人無罪，檢方上訴第三審，最高法院審理後，今（8日）下午駁回檢方上訴，馬英九、張哲琛、汪海清，以及蔡正元妻子洪菱霙及岳父洪信行等5人無罪確定。

台北地檢署於2018年7月間，認定馬英九等人在國民黨處理三中案時，涉犯《證交法》「非常規交易」、「特別背信」、《刑法》「背信」等罪嫌，提起公訴，北檢列出馬英九等人的5大犯罪事實，包含「2005年華夏公司股權交易」、「2006年出售中視股權」、「2006年出售舊中央黨部大樓及中影股權交易」、「2006年中廣股權交易」、以及「蔡正元背信、侵占部分」，總計造成國民黨72.9億元損害。

因此檢方對馬英九、張哲琛、汪海清，前立委蔡正元、蔡正元妻子洪凌霙、蔡正元岳父洪信行等6人，提起公訴。檢方還公布馬英九、張哲琛、汪海清3人設計的「天龍八部」財務操作之手稿，並稱馬英九等人「機關用盡，力謀脫罪」，建請法院從重量刑。

但即便檢方指證歷歷，法院也不見得照單全收，一審台北地方法院審理後，於2021年10月27日判決馬英九等5人無罪。一審僅認定蔡正元藉機侵占2億8千餘萬元的中影公司股款，作為清償房貸、競選的費用，將他判刑3年6月，並沒收犯罪所得，蔡正元也成為本案中唯一有罪的被告。

二審高等法院於去年底宣判，高院也針對檢方列出的犯罪事實，分別論述，最後也以查無實證為由，再度判決馬英九等5人無罪。另外高院也認定蔡正元有罪，維持有期徒刑3年6月，並沒收犯罪所得2億3917萬7983元。他的妻子洪菱霙雖無罪，但也需沒收因蔡正元而取得的不法所得4113萬元，而蔡正元也已於年初入獄服刑。

由於馬英九等人一二審均無罪，檢方在《刑事妥速審判法》限制下，仍針對馬英九等人無罪部分上訴第三審。最高法院審理後，8日駁回檢方上訴，馬英九等5人獲判無罪確定。