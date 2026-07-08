「把女人當死豬開車」！德國華人圈翻版N號房成員受審

▲德國爆出跨國華人「迷姦獵女群組」，成員多為頂大高材生，除建立一套冷血的「暗號系統」，更將受害女性當成工具。（示意圖／達志影像，非當事人）

圖文／鏡週刊

德國近日爆發一起駭人聽聞的跨國集體迷姦案，一個名為「德國老司機駕校」的加密通訊軟體Telegram群組，近年在歐洲華人圈掀起驚濤駭浪。該群組由多名高學歷的中國籍留學生及菁英組成，專門利用藥物迷姦在德華人女性，甚至在群組內直播、分享性侵影片。隨著核心成員相繼落網，近期德國法院的審訊與重判，讓這個充滿「厭女惡意」的恐怖犯罪網絡赤裸裸地公諸於世。

「私家車、死豬、加油」 駭人暗號把受害女當工具

根據《BBC》報導，檢警調查發現，這個犯罪集團內建了一套冷血的「開車暗號系統」。他們以「司機」自居，將受害女性物化為「車」，熟人叫「私家車」、陌生人叫「野車」，外貌出眾的則被冠上「豪華車」的代號。

更恐怖的是，他們將迷姦行為稱為「開車」，混入飲用品的迷藥叫「油」或「燃料」，對女性下藥叫「加油」；當受害者被藥效迷暈、徹底失去意識後，群組成員便會戲稱對方為「死豬」，隨後集體分享性侵的現場照片與直播。

精英高管、頂大碩士披人皮 扮女租客「跨國獵女」

這起惡行之所以曝光，源於2024年底法蘭克福警方逮捕了43歲的主犯張大鵬。張男表面上是知名汽車企業的IT部門經理，私底下卻是管理多個「迷姦群組」的創始人，其中一個群組成員甚至高達2,316人。

張男最初從身邊的朋友、同事等熟人下手，後期他甚至在社交軟體「小紅書」上男扮女裝，或謊稱要幫女友看房，假冒租客約出女性後，在看房過程中直接下藥性侵。德國法官在判決書中直指，張男有嚴重的「自戀型人格」，自認高人一等，甚至認為自己能凌駕於司法之上。

隨著張男被捕，群組核心成員的身份也逐一曝光，驚覺幾乎全是中國頂尖名校的留學生：

Tong Z.（25歲）：柏林頂尖大學機械工程學生，專挑前女友、鄰居、旅伴下手。

蔣中懿（碩士生）：就讀慕尼黑工業大學機器人學系，曾多次對鄰居下藥性侵，殘忍行徑連辦案多年的老刑警都感到震驚。

Zhiting S.：具有醫學專業背景，在群組中擔任「醫學顧問」，負責指導成員如何配藥、調製致命的「迷藥三件套」。

混用「迷藥三件套」 惡徒明知會死仍硬上

為了達到最深度的昏迷效果，這群留學生會在群組內交流配方，混合使用多種管制鎮靜劑，被外界稱為「迷藥三件套」。然而，這種手法具有極高的致死風險，主犯張大鵬與成員蔣中懿因此被加控「謀殺未遂」罪名。

法官痛批，被告明知藥劑過量會導致被害人呼吸心跳停止，卻為了滿足私欲仍強行用藥。許多受害者在不知情的狀況下失憶，甚至在藥效退去隔天，完全不記得前一晚曾短暫醒來撞見加害者。

「醒來全忘光」 警主動連線被害人驚知遭侵犯

這起案件最令人痛心的是，絕大多數的受害者（至少10人以上）都是在德國警方破獲群組、主動聯繫她們協助調查時，才驚覺自己曾遭到熟人或外人侵犯。

得知真相的受害者們集體陷入嚴重的精神創傷、失眠與焦慮，許多人甚至反覆出現自殺傾向，並每天活在「自己的受辱影片是否已被散播到網路上」的恐懼中。

目前落網的核心成員已分別被德國法院重判5年9個月至14年不等的監禁，全案仍在持續擴大審理中。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980



更多鏡週刊報導

噁爆！留德陸生下藥性侵鄰居還錄影 邪惡群組驚見「死豬」代號：她不知就不算強暴

靠「警察爸爸」滅證！南韓23歲變態殺女學生 警長竟當內鬼親自「清血車」

不滿修行太累、人生令人厭倦！ 日本和尚一把火燒掉650年歷史古寺