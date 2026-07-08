巴威強颱逼近！中國海警船再闖金門海域　海巡一對一監控驅離



▲巴威強颱來襲前夕，中國海警船再闖金門遭海巡人員區離。（圖／記者張君豪攝、下同）

記者張君豪／台北報導

強烈颱風「巴威」逐步接近台灣，各地同步展開防颱整備之際，中國海警船今（8）日上午再度進入金門周邊海域活動。海巡署金馬澎分署表示，第十二巡防區於上午8時許偵獲中國海警船「14533」、「14605」、「14530」及「14602」等4艘船舶，分兩組於金門南方水域航行，並朝金門限制水域接近，海巡立即派遣4艘巡防艇採一對一方式全程併航監控、蒐證及廣播驅離，相關船舶於上午11時13分駛離限制水域。



海巡署指出，第十二巡防區於偵獲中國海警船動態後，立即依既定應變機制部署巡防能量，全程以近迫監控方式掌握對方航跡，並透過中、英文無線電廣播，要求中國海警船立即駛離我方限制水域，相關勤務均依法執行並完整蒐證，以維護海域秩序及執法權益。







海巡金馬澎分署表示，目前全台持續進行防颱整備及防災應變工作，海巡除投入各項災害預防與救援整備外，對於海域安全維護及邊境監控勤務亦維持全天候警戒，不因防颱作業而降低戒備強度。



金馬澎分署指出，中國海警船近期持續於金門周邊海域進行活動，在颱風接近期間仍持續派遣公務船接近我方限制水域，增加海上執法與航行安全風險，也對區域海域穩定帶來壓力。海巡將持續依既有應變機制，透過情監偵整合、快速調度巡防能量及全程蒐證等方式，妥適應處各類海上突發狀況，維護海域安全及執法秩序。

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