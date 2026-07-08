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中國核潛艦射飛彈惹怒火！友邦吐瓦魯怒批：別把太平洋當核試場

▲▼ 中國2025年閱兵展示巨浪-3潛射洲際彈道飛彈。（圖／VCG）

▲中國2025年閱兵展示巨浪-3潛射洲際彈道飛彈。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

中國從戰略核潛艦朝向太平洋試射可搭載模擬核彈頭的「巨浪-3型」洲際潛射彈道飛彈，引發太平洋多國強烈反彈。我國友邦吐瓦魯公開表達「嚴重且重大關切」，呼籲各大強權不要將太平洋當作武器試驗場；東加則正式批准《全面禁止核子試爆條約》（CTBT），強調不願讓核試驗帶來的歷史傷痛再次重演。

根據《法新社》、紐西蘭媒體《RNZ》，中國海軍於6日發射一枚攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈「巨浪-3型」。監測單位指出，飛彈疑似落在索羅門群島、諾魯與吐瓦魯之間的太平洋海域，引發區域國家高度警戒。

身為我中華民國友邦的吐瓦魯率先發聲。該國總理戴斐立（Feleti Teo）表示，吐瓦魯與其他太平洋領袖一致對中國試射具有核武能力的彈道飛彈表達「嚴重且重大關切」，指出此舉違背太平洋國家打造無核區的共同理念，呼籲，「各大強權不要將太平洋作為軍械庫試驗場」。

▲▼吐瓦魯總理戴斐立曾於2025年11月出訪台北，在總統府出席歡迎儀式。（圖／路透）

▲吐瓦魯總理戴斐立曾於2025年11月出訪台北，在總統府出席歡迎儀式。（圖／路透）

東加王國則於聯合國總部完成《全面禁止核子試爆條約》批准程序，成為第179個批准該條約的國家。《RNZ》更以「在中國飛彈風波之際，東加批准禁核試爆條約」為標題進行報導，凸顯此舉的象徵意義。

東加駐聯合國代表東內（Viliami Va'inga Tōnē）表示，批准CTBT不只是完成法律程序，更代表東加反對核子試爆的堅定立場。他強調，「太平洋地區曾經飽受核試驗之苦；批准《全面禁止核子試爆條約》，是為了確保任何地方的任何人不再經歷這種痛苦。」

《全面禁止核子試爆條約》組織（CTBTO）執行秘書佛洛伊德（Robert Floyd）則表示，「東加加入批准行列，有助推動全球徹底禁止核試驗爆炸，意義重大」。目前CTBT共有188個簽署國、179個批准國，而東加也是《南太平洋無核區條約》的締約國。

▲▼ 澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）1日發表全國談話。（圖／路透）

▲澳洲總理艾班尼斯。（圖／路透）

中國此次試射行動也持續引發區域外交效應。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）透露，太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）18個成員正研擬一份措辭極為強烈的聯合聲明，譴責中國試射飛彈，希望各國團結一致向北京傳達明確訊息。

此外，澳洲與斐濟6日才簽署共同防禦合作協議，中國數小時後便進行飛彈試射。斐濟國防部長蒂科杜阿杜阿（Pio Tikoduadua）表示，他事前曾警告中國駐斐濟大使館不要發射飛彈，直言「飛彈試射並不利於雙方的尊重與信任」。他提到，具備彈道飛彈追蹤能力的中國研究測量船「遠望5號」當時正停靠斐濟港口，形容這是個奇特的巧合。

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