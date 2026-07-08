時代眼淚！高雄28年老牌五星麗尊飯店8／31結束營業　原因揭曉

▲高雄麗尊酒店在地營運28年，今年8月將劃下句點。（圖／翻攝自麗尊酒店臉書）



記者許宥孺／高雄報導

時代的眼淚又添一筆！高雄在地營業28年的五星級飯店「麗尊飯店」，去年7月售予興富發集團，並採「售後回租」方式營運，如今租期提前終止，麗尊集團今（8）日宣布，麗尊酒店將於2026年8月31日正式劃下句點。

麗尊集團於1998年由高雄市前副市長李登木創辦，在全盛時期有3家飯店，分別是文化中心商圈的麗尊酒店、麗景酒店，以及巨蛋商圈的帕可麗酒店。其中麗尊酒店是觀光局評定的五星級飯店。

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▲高雄麗尊酒店為五星級酒店。（圖／翻攝自麗尊酒店臉書）



麗景酒店在2022年9月賣給「麗隆企業股份有限公司」，同年11月結束營運，閒置一年多後，台中連鎖KTV「超級巨星」租下1至4樓，規劃25至30間包廂。時隔不到3年，麗尊集團再度販售資產，麗尊酒店建物於2025年7月以14.5億元售予興富發集團，雙方談妥合約，酒店持續經營至2026年年底。

麗尊集團今日發佈公告指出，麗尊酒店（ THE LEES HOTEL ）自 1998 年創立以來，始終相信飯店不只是住宿空間，更是融合建築美學、藝術與生活的場域。二十多年來，我們有幸成為這座城市日常的一部分，一起見證高雄的發展，並參與無數旅客、家庭與新人的重要時刻，將彼此的日常共同寫成麗尊的故事。

麗尊集團指出，因近期營業場所租期提前終止，麗尊酒店將進行階段性營運調整，衷心感謝一路以來給予信任的賓客、並肩打拼的同仁夥伴，以及各界合作廠商。

公告內文如下：

一、營運調整內容

麗尊酒店將於 115 年 8 月 31 日 正式畫下句點，因此 115 年 8 月 24 日 起，全面暫停提供住宿及餐飲服務（ 包含客房住宿、木櫃工廠創意鍋物、芙悅軒湘粵料理 ）。

二、品牌經營規劃

深受顧客青睞的「芙悅軒湘粵料理」正積極進行全新旗艦店的規劃，期盼未來以嶄新面貌再續前緣。

位於高雄市鼓山區的「帕可麗酒店」與「艾可廚坊」持續為大家提供精品旅宿與精緻料理服務，誠摯歡迎舊雨新知蒞臨，感受我們始終如一的款待心意。

三、員工權益保障

針對此次營運調整，集團已同步展開全面的員工安置與組織轉型計畫，妥善維護所有同仁的職涯規劃與權益，確保每一位夥伴獲得最完善的照顧。