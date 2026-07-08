快訊／川普：美伊停火已結束　不想再跟伊朗打交道

▲ 川普在美軍空襲伊朗後首度發聲。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普8日在土耳其安卡拉出席北約峰會期間受訪表示，他認為美伊停火協議已經「結束」，更形容伊朗是「毒瘤」必須切除，直言不想再跟伊朗打交道。這是美軍連夜對伊朗南部逾80處目標發動大規模空襲後，川普首度公開表態。

綜合《天空新聞》等外媒，川普在安卡拉被問及美伊停火是否已結束時回應，「這是個很有趣的問題，對我來說，我認為已經結束了，我不想再跟他們打交道了。就我而言已經結束了，我會跟我們的談判代表談談，他們想談判」，但他認為和伊朗交涉只是浪費時間。

川普會見北約秘書長呂特（Mark Rutte）時受訪提到，美軍昨晚發動「非常強力的攻擊」，規模達伊朗報復行動的20倍，以回應德黑蘭在美方允許其舉行已故最高領袖哈米尼葬禮期間仍持續攻擊商船。

他直言，「我們必須清除這些邪惡、有病的人，就像切除癌症一樣，而且要趁早」，更表明他已對談判失去耐心，「繼續跟他們周旋只是浪費時間，他們是騙子。」

呂特對美軍行動表達全力支持，認為伊朗違反停火協議在先，美方強力反應「絕對有必要」。荷蘭首相葉騰（Rob Jetten）也在峰會上強調，不接受任何破壞停火的行為，同時呼籲各方持續施加最大外交壓力，確保談判持續進行並達成解決方案。