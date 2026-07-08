空總古蹟大樓首度開放！2026文博會「5大展區」免費參觀

▲空總古蹟大樓拆掉圍籬、首度對外開放，並成為「2026台灣文博會」文化策展主場。（圖／文化部）



記者林育綾／台北報導

台北市中心封閉多年的空總古蹟大樓，今年首度對外開放，並成為「2026台灣文博會」文化策展主場，文化部今（8）日公布展覽5大展區，將於8月1日至31日免費開放參觀。

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▲空總古蹟大樓拆除圍籬，將於8月開放參觀。（圖／記者林育綾攝）

空總古蹟大樓（包含舊辦公大樓及戰情大樓）多年來被圍籬包圍，歷經修復後終於拆除，也將成為文博會「文化策展」主場，展覽以「第零位元」為主題，象徵每個創作誕生前、腦海閃現的第一個念頭，也是AI無法複製的原創瞬間，希望帶領民眾重新思考，在人工智慧快速發展的時代，什麼才是人類最珍貴、無可取代的創造力。

展覽規劃5大展區，並以「時間、土地、行動、轉向、身體、身心」6大概念串聯，從戰情廣場一路延伸到古蹟大樓，透過沉浸式體驗、互動裝置、台灣文化IP，邀觀眾一步步走進展場探索。

▲戰情廣場大型地景作品。（圖／文化部）

● 走進「未來旅行社」 從海線展開一場沉浸式旅程

一踏進展場，「戰情廣場」就能看見大型地景作品「不要急，你做得很好」，結合花磚、植物等台灣元素，讓土地成為會說故事的主角。

▲「古蹟大樓」1樓則化身「未來旅行社」。（圖／文化部）

「古蹟大樓」1樓則化身「未來旅行社」，以海線旅行為主題，打造海況調頻艙、奇幻藍色海洋、海味轉運站等沉浸式空間，觀眾將以旅人的身分，展開一場跨越時間與感官的旅行。

▲2樓「人性封存 讀取 然後解壓縮」展區，透過互動設計探討數位時代的人性價值。（圖／文化部）

● AI時代更要重新感受 從感官到療癒一次體驗

來到2樓，「人性封存 讀取 然後解壓縮」展區，透過互動設計探討數位時代的人性價值；另一區「Wake Up！感知覺醒」，則設置感官開機鍵、人身微觀室等體驗，邀請觀眾重新感受那些容易被科技忽略的自然與生活細節。

▲「回到明日前」，展區以「文化機場」概念打造療癒空間。（圖／文化部）

逛完2樓後，再回到1樓的「回到明日前」，展區以「文化機場」概念打造療癒空間，集結22縣市風土特色與文化選物，希望透過地方創作、生活設計及選品，讓民眾把台灣文化帶回日常生活。

▲展覽也精選影視文化IP，呈現台灣文化如何在時間中持續累積。（圖／文化部）

展覽也精選《大港開唱》、《聽海湧》、《冠軍之路》、《父親母親》、《五木大學的櫻子媽媽》等文化IP，透過音樂、影視及文學作品，呈現台灣文化如何在時間中持續累積，並回應「人類創作無法被AI取代」的策展主題。

觀展期間，民眾也可前往古蹟大樓1樓「生活補給實驗室」，享用飲品、輕食，或選購生活風格商品，作為休息與交流空間。

【2026台灣文博會－文化策展】

展期：8月1日至8月31日，每天上午10時至下午6時

地點：空總台灣當代文化實驗場「古蹟大樓」

地址：台北市大安區仁愛路三段55號