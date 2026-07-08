小米要出新SUV了　中文名「澎程」呼之欲出

▲北京小米總部。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

小米汽車繼SU7、YU7之後，又有新產品新型號。小米汽車今（8）日在社群媒體上發文稱：「SkyNomad。天空，遊牧者。一個關於空間和生活的新名字，先和大家打個招呼。」陸媒披露，這將是2026年下半年大陸市場上最重要的SUV產品之一，名字可能為「澎程」。

陸媒《界面新聞》報導，上述貼文中的海報帶有小米品牌LOGO，表明SkyNomad並非此前網傳的「紅米汽車」，而是小米汽車繼SU7、YU7後的新產品新型號，這也與此前測試車被拍到車頭帶有小米LOGO吻合。

從網上曝光的圖片可知，該系列採用了新的設計語言，外觀方正硬朗，車身尺寸約5.2至5.3公尺，與理想L9、問界M9處於同一級別，預計將主打大空間多人出行市場，這也是2026年下半年最重要的SUV產品之一。

此外，小米汽車科技有限公司已經註冊名為「小米澎程」的微信公眾號，該帳號大頭貼顯示為「SKYNOMAD 小米澎程」，這也意味著小米汽車新產品系列中文名或為「澎程」。

▲網傳小米新車曝光。（圖／翻攝汽車之家，下同）

外界此前盛傳小米將推出獨立汽車子品牌，中文名為「尋天」。不過，小米早在2023年4月3日便申請註冊「尋天」商標，涵蓋12類運輸工具，直接對應汽車、電動汽車等核心品類。

2024年11月15日，小米又提交英文「SKYNOMAD」商標申請，同樣覆蓋運輸工具類別，目前多枚相關商標已完成註冊，專用權期限長達十年。除汽車核心品類外，小米還同步註冊了辦公用品、機械設備、皮革皮具等多類別「尋天」「SKYNOMAD」商標。

根據公開資訊，小米汽車新品牌與小米主品牌定位不同。小米主品牌聚焦高性能純電車，以SU7系列為核心，主打科技感與駕駛樂趣；新品牌則專注家用、長途及戶外出行市場，填補小米在增程式電動車領域的空白。