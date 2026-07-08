李四川喊拚無人機產業　綠議員傻眼：地獄梗？藍委砍預算時你在哪

▲民進黨新北市議員顏蔚慈。（圖／翻攝自Facebook／顏蔚慈）

記者詹詠淇／新北報導

國民黨新北市長參選人李四川今（8日）拋「產業政策四箭」，喊打造新北成為AI科技之都。對此，民進黨新北市議員顏蔚慈表示，李四川的無人機產業政見是在打國民黨，還是打自己的臉？國民黨刪無人機預算時，李四川怎麼不幫新北業者講話？現在是「地獄梗」笑話嗎？李四川提出的「AI電競新經濟」更是可笑，稱要讓大家「正正當當」打電動，難道他上次參訪新北電競基地時，大家都是「偷偷摸摸」打電玩嗎？與其一天到晚想打造科技人設，不如先把自己的觀念好好更新。

國民黨新北市長參選人李四川今（8日）拋「產業政策四箭」，不僅要打造AI科技廊帶，串連北士科與輝達供應鏈，也要讓新北成為台灣無人機產業發展中心與低空經濟示範城市。李四川說，他會全力讓產業留在新北、人才留在新北、工作機會留在新北，打造新北成為AI科技之都。

對此，民進黨新北市議員顏蔚慈發文指出，李四川今天提出自己的產業政見，說要把新北打造成「AI科技之都」、推動「無人機產業起飛」。

顏蔚慈表示，「但川伯，你的國民黨在2個月前才在立法院把『國防特別預算條例』中的『無人機』和『AI輔助情報決策模組』、『部隊覺知套件（TAK）』及『台灣戰術網路（TTN）』等攸關台灣無人機、AI國防產業相關的預算通通刪除而已」，全國無人機供應鏈高達267家，光新北就佔52家，當時李四川怎麼不幫新北業者講講話？請問李四川現在提出要在新北發展無人機和AI，是什麼樣的「地獄梗」笑話嗎？

顏蔚慈接續指出，再來，李四川提出的「AI電競新經濟」更是可笑。就在前陣子，在李四川竟然說推動電競產業是要讓大家可以「正正當當」打電動，難道他上次參訪新北電競基地時，看到的年輕人、長輩，都是在「偷偷摸摸」打電玩嗎？這種把電競視為不務正業、需要被「正名」的思維，早就落後於時代數十年。李四川現在硬把AI、電競、新經濟三個名詞縫合在一起，以為就可以讓自己的人設升級嗎？

顏蔚慈強調，新北最不需要一位嘴巴喊AI，實際卻停留在上個時代的候選人。與其一天到晚想打造科技人設，不如先把自己的觀念好好更新，包裝再多，終究掩蓋不了跟不上時代、政見與政黨行為前後矛盾的事實。