宜蘭通勤台北2個月累炸！過來人現身「12年路過」：快撐不下去

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人工作地和居住地有距離，甚至是跨縣市。有通勤族表示，自己每天從宜蘭搭客運通勤到台北上班，撐了2個月後終於忍不住直呼「真的好累」，整個人身心俱疲。貼文曝光後，引發大批同樣往返宜蘭、台北的通勤族共鳴，有人已經持續5年、10年，甚至17年，但考量宜蘭工作機會、薪資以及房價，最後還是選擇繼續通勤。

原PO在Threads表示，自己每天從宜蘭搭客運到台北上班，撐了2個月後不得不承認，「每天這樣從宜蘭通勤到台北上班，我真的好累。」他也透露，自己每天都大概6點30分就要起床，趕7點20分左右的客運，到了台北還要步行到公司；下班後大概晚上6點30左右等車，回到家快8點，吃完晚餐就9點、10點了。

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不少網友也在留言區分享自身經歷，「通勤12年路過，每天早上6：10搭葛瑪蘭，抵達台北再搭捷運、轉騎YouBike，我到底為誰工作為誰忙？快要撐不下去了。」「到今年九月即將滿17年，前15年搭客運，這一年多才開始開車。」「還沒打卡就先被通勤扣血，真的很不人道。」「通勤上班是在燃燒生命。」「有捨有得，時間成本就是比別人高，就看你最重視生活品質，還是成本考量。」

還有人直嘆，「開車通勤已經第16年，說不累是騙人的，但現實就是宜蘭的工作機會跟薪資結構都很差，每個人的價值觀優先順序不同，我是打算這樣做下去直到做不動，還有，我快60歲了。」「租屋就會把台北薪資優勢吃光光了，大家都是為五斗米，就看你怎麼取捨囉。」