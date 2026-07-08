南僑未依法通報遭重罰300萬擬提訴願　北市法務局：依法處理

▲北市法務局、衛生局稽查問題油品下架。（圖／台北市政府提供）

記者陳家祥／台北報導

致癌油風波延燒，南僑油脂事業股份有限公司自主檢驗檢出苯駢芘不符規定，6月10日向上游福壽實業股份有限公司通知原料異常，但未依《食品安全衛生管理法》向北市衛生局通報，遭開罰300萬。針對南僑表明將依法提出行政救濟，北市法務局表示，目前查無南僑公司提起的訴願案，後續如依法提起訴願，將秉持客觀公正立場處理。

北市衛生局表示，南僑雖針對「大豆油（原料油：S/B）」自主檢驗檢出苯駢芘不符規定，並於6月10日向上游福壽實業股份有限公司通知原料異常。但因未依《食品安全衛生管理法》第7條第5項向衛生局通報，衛生局依同法第47條開罰300萬元。

北市衛生局7日續查核南僑油脂事業股份有限公司購自中聯公司的一級黃豆油已加工生產成7項產品，其中，「南僑NEBOS機能性脂肪抹醬」、「王牌液態油炸專用油」2項產品為使用受影響大豆沙拉油比例達20%以上的加工產品，已下架回收。

法務局表示，目前尚查無南僑公司提起訴願之案件，後續如南僑公司依法提起訴願，本府將秉持客觀公正立場處理，針對該公司之主張，將依據相關法規及事證，對當事人有利、不利之情形均會一律注意，並就台北市政府衛生局所為處分之合法性及妥當性，依法進行審理。