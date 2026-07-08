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騰訊又挖OpenAI人才！　參與視覺語言模型研發

▲▼騰訊 。（圖／路透社）

▲騰訊（圖／路透社）

記者陳冠宇／綜合報導

OpenAI前研究員Yonglong Tian（田永龍）已於近期加入騰訊大語言模型部，後續將參與VLM（視覺語言模型）相關研發。這是騰訊近期挖角的第二位OpenAI人才。

陸媒《澎湃新聞》報導，騰訊相關負責人8日證實上述消息。公開資料顯示，田永龍此前在OpenAI的核心研究方向包括電腦視覺、視覺表徵學習（Representation Learning）以及生成式模型。

在OpenAI之前，田永龍曾在「谷歌系」深耕多年。2022年底，他加入位於劍橋的Google Research擔任高級研究科學家，隨後於2024年5月轉入Google DeepMind。

這也是騰訊再次挖角OpenAI人才，去年12月17日，騰訊宣布升級大模型研發架構，新成立AI Infra部、AI Data部、數據計算平台部，任命前OpenAI高級研究員姚順雨為「CEO / 總裁辦公室」首席AI科學家，同時兼任AI Infra部、大語言模型部負責人，此事一度引發廣泛關注。

據報導，田永龍與現任騰訊首席科學家姚順雨有過OpenAI階段的共事經歷。

在今年第一季財報後的電話會議中，談到AI支出相關話題時，騰訊高管表示，看到來自內部產品以及外部模型用戶對AI相關服務的需求都在增長，「之前曾指引今年的資本支出會比去年增加，現在對這一指引更加肯定和有信心。我們預期資本支出會有顯著增加，在今年下半年將更多國產AI芯片（晶片）將逐月到位。」

對於AI產品回報的問題，騰訊總裁劉熾平表示，模型訓練基本上是對未來的投資，可能不會立即產生回報。但隨著時間的推移，能力會積累，並有助於解鎖許多不同的商業機會。騰訊旗下元寶、Work Buddy、Code Buddy隨著時間的推移逐漸產生收入，形成一個特定的回報周期。再看商業收入方面，比如雲收入的算力租賃有明確的投資回報率，將AI用於廣告時通常能看到非常好的回報。

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