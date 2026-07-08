　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

憶美議員昔搭軍機捐疫苗給台灣暖舉　林佳龍：台灣永遠珍惜這份友誼

▲▼外交部長林佳龍7日陪同總統賴清德於總統府接見多位來訪國際友人，包括美國聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）、美國國家民主基金會（NED）會長威爾遜（Damon Wilson），以及出席「台灣海洋國際論壇」的各國貴賓。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲外交部長林佳龍7日陪同總統賴清德於總統府接見多位來訪國際友人，包括美國聯邦參議員達克沃斯等。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍7日陪同總統賴清德於總統府接見多位來訪國際友人，林佳龍提及，美國聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）曾在2021年搭乘美國軍機來台，協助捐贈COVID-19疫苗給台灣，至今仍讓台灣人民十分感念。在威權擴張壓力之下，「台灣永遠珍惜各位的友誼」，也將持續以具體行動貢獻世界，與民主夥伴相伴同行。

外交部長林佳龍7日陪同總統賴清德於總統府接見多位來訪國際友人，包括美國聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）、美國國家民主基金會（NED）會長威爾遜（Damon Wilson），以及出席「台灣海洋國際論壇」的各國貴賓。林佳龍表示，從患難中的友誼、共同的民主價值，到台灣參與國際事務的決心，均再次證明台灣只要堅持走在民主道路上，就會有理念相近的夥伴並肩同行。

林佳龍指出，達克沃斯長期關心並支持台灣，雙方上次見面是在去年端午節前夕，當時曾一同提前品嘗台灣肉粽。達克沃斯爽朗而親切的笑容令人印象深刻，而她於2021年搭乘美國軍機來台，協助捐贈COVID-19疫苗給台灣的義舉，至今仍讓台灣人民十分感念。

林佳龍也特別感謝達克沃斯長期參與美國國會「參院台灣連線」，並多次支持友台議案。尤其在美國獨立建國250週年、台灣總統直選30年的歷史性時刻，達克沃斯與跨黨派參議員共同提出決議案，肯定台灣民主成就，展現美國國會對台灣堅定而持續的支持。

▲▼外交部長林佳龍7日陪同總統賴清德於總統府接見多位來訪國際友人，包括美國聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）、美國國家民主基金會（NED）會長威爾遜（Damon Wilson），以及出席「台灣海洋國際論壇」的各國貴賓。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

此外，林佳龍也表示，威爾遜是台灣的重要友人，自2021年就任美國國家民主基金會會長以來，已第5度訪問台灣，充分展現對台灣民主發展及公民社會的重視。NED也長期與台灣非政府組織及公民社會夥伴維持廣泛而深入的合作。

林佳龍引述威爾遜所言，「具韌性的民主制度，有助於世界的和平與繁榮」，並表示高度認同，台灣正因擁有自由民主的社會，科技、產業與創新能力才能獲得國際民主夥伴信賴，並進一步帶動 AI 產業蓬勃發展。他也強調，「民主是經濟繁榮的基石」一直是他深信不疑的價值。

林佳龍表示，民主台灣常因中國威權霸道而受到不公平對待。上個月，在中國打壓下，台灣被迫缺席於肯亞舉辦的「我們的海洋大會」。然而，大海沒有國界，其遼闊精神應與多元共榮相互輝映；中國無法阻擋台灣參與國際、貢獻世界的決心。

林佳龍指出，今年由海洋委員會舉辦的「台灣海洋國際論壇」，再度邀請來自15國的重量級國會議員、政府官員、專家學者與企業領袖齊聚台灣。6日與會貴賓亦於總統府與賴總統會面，分享海洋治理及深化國際合作的經驗。

林佳龍強調，在威權擴張壓力之下，台灣的民主之路並不輕鬆。他感謝所有國際友人在關鍵時刻給予台灣幫助與勇氣，並表示「台灣永遠珍惜各位的友誼」，也將持續以具體行動貢獻世界，與民主夥伴相伴同行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／朱承洋被抬出場　曾總神情凝重曝傷況
暴風侵襲100%！巴威轉彎中「颱風眼超強壯」　最新路徑出爐
快訊／巴威颱風逼近　華航晚間宣布航班異動
食藥署宣布　「4家油廠」全面稽查抽驗
快訊／仙塔律師一審遭判刑！本人IG親發聲
快訊／致癌油流向多家飯店　「凱撒、希爾頓」都在列

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳釗燮：中國採漸進擴張策略　台灣非唯一目標！日菲也受軍事威脅

問題油「政府應變過慢」！綠委劉建國：應徹查官員與業者

申辦護照注意！因應巴威颱風　外交部4辦事處明提前發2類護照

卓榮泰上周就知情致癌油僅指示「應再考慮」　藍黨團轟是你決定蓋牌？

致癌油引爆口水戰！黃世杰批桃市府處理失當　反遭酸狀況外

喊話「小三通復航、迎接陸客」　鄭麗文批中央苦毒澎湖人

油品風暴延燒　卓榮泰重申「絕無蓋牌」：查獲就公布、有問題就下架

民進黨北北桃宜參選人簽署交通改善白皮書　民眾黨1人也簽

中聯致癌油風暴延燒　黃國昌促中央成立「油問必答」平台

李四川喊拚無人機產業　綠議員傻眼：地獄梗？藍委砍預算時你在哪

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

「泰山、福壽、福懋」早知情致癌油　食藥署：中聯6/15就開過會

傻當接盤俠？秒懂護城河＋轉機題材　財女親授超狂「股房雙拼術」｜地產詹哥老實說完整版 EP317

巴威暴風圈估周五傍晚觸陸　「4地雨最劇」影響範圍廣

廣西水庫潰決已2死、5.5萬人受災　洪水淹沒村莊

「超級颱風巴威」過境關島！　美國家氣象局警告：致命威脅

吳釗燮：中國採漸進擴張策略　台灣非唯一目標！日菲也受軍事威脅

問題油「政府應變過慢」！綠委劉建國：應徹查官員與業者

申辦護照注意！因應巴威颱風　外交部4辦事處明提前發2類護照

卓榮泰上周就知情致癌油僅指示「應再考慮」　藍黨團轟是你決定蓋牌？

致癌油引爆口水戰！黃世杰批桃市府處理失當　反遭酸狀況外

喊話「小三通復航、迎接陸客」　鄭麗文批中央苦毒澎湖人

油品風暴延燒　卓榮泰重申「絕無蓋牌」：查獲就公布、有問題就下架

民進黨北北桃宜參選人簽署交通改善白皮書　民眾黨1人也簽

中聯致癌油風暴延燒　黃國昌促中央成立「油問必答」平台

李四川喊拚無人機產業　綠議員傻眼：地獄梗？藍委砍預算時你在哪

陳克羿雪恥富邦！揭無失分關鍵　曾豪駒不急評價新洋砲

吳釗燮：中國採漸進擴張策略　台灣非唯一目標！日菲也受軍事威脅

朱承洋一壘補位翻船！遭擔架抬出場　曾總神情凝重曝傷況

暴風侵襲100%！巴威轉彎中「颱風眼超強壯」　最新路徑出爐

不斷更新／強颱巴威交通異動　周五華航飛沖繩航班全取消

華航明天往返沖繩航班異動　周五取消班次一次看

陳克羿力壓威戈神！樂天桃猿1比0賞富邦悍將4連敗

范丞丞遭爆私照拒隱忍！　開告網紅司曉迪狠酸：別說記不清

台新新光金控「運動培力計畫」啟動　羅嘉翎、雷蒙恩領銜夢幻陣容

問題油「政府應變過慢」！綠委劉建國：應徹查官員與業者

【正面對戰家寧一家4口】Andy、家寧先後現身新北地院

政治熱門新聞

批李洋後道歉了！運彩公會理事長4聲明　宣布退出經營

北市週五放颱風假？　蔣：前一晚8時宣布是否放

蔣萬安重話令區公所：別發生任何要緊急調度情事

強颱巴威侵襲北市時間曝　平地估13級陣風

曝「蹦闆」涉嫌組織暴力犯罪遭逮　黃瓊慧：感謝中壢分局拿出魄力

國軍缺尉、士官　顧立雄：明年擬重啟預官考試

王浩宇：柯文哲找我組黨、吳敦義找入黨　不罵國民黨99.99%還是議員　

當年瘋狂攻擊賴清德挨轟　焦糖哥哥冷回：要不要報告他之前做的事

致癌油風暴延燒　盧秀燕轟下架標準急轉彎

謝國樑宣布基隆下修颱風假標準　沈伯洋：北北基桃宜應該共同討論

幕後／全黨動起來！萬美玲樁腳群組動員令　藍營「護廣洋」行動曝

致癌油風波　賴清德說重話：中聯油未立刻通報很不應該「應依法究辦」

中聯致癌油遭重罰　前國健署長揭4疑點

「香港快閃打手」來台　矢板明夫籲政府重視2件事

更多熱門

相關新聞

致癌油風波　賴清德說重話：中聯油未立刻通報很不應該「應依法究辦」

致癌油風波　賴清德說重話：中聯油未立刻通報很不應該「應依法究辦」

位於台中的中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」超標，1300噸問題油流入市面，波及多家餐飲業者及校園團膳，引發食安風暴。各縣市緊急清查、下架。總統賴清德今（8日）表示，該勒令停產就停產、該預防性下架，也要積極執行。賴清德批評，中聯油等公司發生問題，非常不應該。還沒有立即通報主管機關，該法辦就應依法究辦。

強颱巴威逼近！　蔡英文發文提醒做好防颱準備、感謝堅守崗位夥伴

強颱巴威逼近！　蔡英文發文提醒做好防颱準備、感謝堅守崗位夥伴

當年瘋狂攻擊賴清德挨轟　焦糖哥哥冷回：要不要報告他之前做的事

當年瘋狂攻擊賴清德挨轟　焦糖哥哥冷回：要不要報告他之前做的事

王浩宇：柯文哲找我組黨、吳敦義找入黨　不罵國民黨99.99%還是議員　

王浩宇：柯文哲找我組黨、吳敦義找入黨　不罵國民黨99.99%還是議員　

致電矢板明夫表慰問　蔡其昌：暴力恐懼不可能擊碎台灣民主

致電矢板明夫表慰問　蔡其昌：暴力恐懼不可能擊碎台灣民主

關鍵字：

達克沃斯外交部林佳龍賴清德台美友好

讀者迴響

熱門新聞

最新各國路徑！　巴威要轉向了

颱風假劇本「強颱→北轉」　粉專示警：這次不一樣

大S遭爆「帳戶不到2百萬」遺產卡關

即／致癌油產品「增至401項」

巴威最快明晚陸警　暴風圈觸陸時間曝

好市多進口咖啡「1年只特價一次」　她狂搬5盒嗨翻

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

巴威「近年罕見西北巨颱」 颱風假這天無懸念

「借親弟精子+伴侶卵子」懷孕！網驚呼：該叫誰爸媽

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

HOOK等到英航退款！官方認錯發道歉信

S媽驚吐「要被趕出賺錢買的家」！證實未繼承大S遺產

挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

即／邱軍又出事　酒吧鬥毆被起訴

強颱巴威要北轉了　估明海警、周五陸警

更多

最夯影音

更多
41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休
湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面