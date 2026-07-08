致癌油流入「王品、饗賓、漢來」　業者：問題產品均已下架

▲高雄市衛生局稽查問題油品流向。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者黃士原／台北報導

中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物超標，高雄市衛生局持續展開清查，截至今（8）日再增加29家，其中包括王品集團9品牌、饗賓餐旅4品牌、漢來美食6品牌。對此，3家餐飲業者表示，問題油品均已下架。

針對中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出苯駢芘超標，高雄市長陳其邁要求「只要確定使用到問題油的加工食品就下架」。衛生局持續展開清查，釐清相關業者使用狀況，截至8日再增加29家，累計共有49家下游業者使用到問題油品，其中包括王品集團9品牌、饗賓餐旅4品牌、漢來美食6品牌，經稽查後都已下架。

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對此，漢來美食表示，經過清查，漢來美食部分餐廳曾使用福壽公司生產之「健味香油」、享記公司生產之超標麻辣油，基於食品安全最高原則，目前已全面下架問題序號油品，改採其他合格供應商產品，包括大成及美食家等品牌，以確保顧客用餐安全與品質無虞。

饗賓集團則說明，上周自新聞媒體獲悉上游廠商爭議事件，當時主管機關公告之問題品項僅限於「沙拉油」，然而該公司秉持最高食安預警原則，在稽查延伸至香油等複方油品前，即主動進行自主預防性處置。針對該廠商供應之香油目前已全面完成產品之停用、下架與封存作業。

另外，主管機關日前公告之沙拉油品項，饗賓集團已完成全面清查，並依據主管機關公布資訊及供應商資料逐一比對，確認全台門市使用之大成大豆沙拉油，與本次公告之問題品項無涉。

王品集團表示，上周第一時間即全面停用7月1日政府公告批號之油品，包括高雄市及屏東縣18家門市、青花驕的青麻椒鍋底，以及萬鮮的零售罐裝沙茶醬，而且所有涉及該油品的零售商品皆已通知銷售通路下架。

▲▼高雄再查獲問題油品流向連鎖美食，王品集團、饗賓餐旅、漢來美食都中了。（圖／記者許宥孺翻攝）