破窗攻堅！高雄警毒駕攔檢實戰訓練　30輛報廢車成教材

記者吳世龍／高雄報導

為提升員警處理毒駕拒檢案件的應變能力，高雄市政府警察局規劃「毒駕攔檢勤務安全訓練」，並結合民間資源進行實境演練。銘福集團此次無償提供30輛報廢車輛作為訓練教材，協助警方打造更貼近真實狀況的執勤環境。警方今（8）日上午也由副局長蔡文峰代表局長趙瑞華頒發感謝狀給銘福集團總經理陳俊銘，感謝企業投入警政安全工作。

▲高雄市政府警察局特別規劃「毒駕攔檢勤務安全訓練」，讓員警更貼近值勤環境。（圖／記者吳世龍翻攝）

高市警表示，毒駕案件常伴隨高度危險性，嫌犯在毒品影響下，可能出現情緒失控、拒檢逃逸，甚至駕車衝撞等行為，第一線員警執勤風險相當高。過去相關訓練容易受限於器材與場地條件，這次則直接導入大量實車，讓同仁能實際操作「戰術破窗」及車輛攻堅等訓練內容，增加臨場感與實務經驗。

警方指出，透過接近真實情境的模擬課程，不只協助員警熟悉高風險攔查流程，也有助於降低面對突發狀況時的心理壓力，進一步提升自我防護與危機處理能力。

高雄市政府警察局局長趙瑞華也強調，毒駕對社會安全威脅極大，不僅危及一般用路人，也讓執法人員暴露在高風險環境中，警局將持續強化相關訓練與裝備，守護員警執勤安全。