北市松山區工地傳天坑　議員要求市府針對工地通盤安檢

▲台北市松山區敦化北路驚見路面凹陷。（圖／記者張君豪翻攝）



記者陳家祥／台北報導

北市松山區今（8日）上午又傳出有天坑災情出現，還有瓦斯外洩，經查為台塑企業舊總部大樓都更案工地。北市議員許淑華說，這已經不是信義區、松山區第一次發生類似的地層下陷事件，先前崇德街、慶城街也都曾發生天坑，而這些事件都與周邊建案工地施工有關，絕非單純巧合，她要求市府針對松山區建案工地進行通盤性的安全檢查，並提出具體的因應作為與長期監督機制。

許淑華表示，今日松山區敦化北路199巷附近，鄰近一處建案工地發生地層下陷事件，經了解天坑範圍約長4公尺、寬2公尺、深1公尺，起因為施工過程壓損瓦斯管線，導致瓦斯外洩，現場仍有明顯氣味，警消獲報後已到場處理，並已進行交通管制與周邊緊急疏散，相關單位也正在現場檢測狀況。目前瓦斯管線將先行開挖進行修復，待確認安全無虞後才會回填。

許淑華說，她已向市府呼籲，應依《建築法》58條，涉及影響公共安全，依法停工，在確保居民安全的前提下，才能繼續施工。同時呼籲應加強稽查，定期針對深開挖工程的連續壁與防汛設施進行抽查，以確保安全。

許淑華指出，這已經不是信義區、松山區第一次發生類似的地層下陷事件，先前崇德街、慶城街也都曾發生天坑，而這些事件都與周邊建案工地施工有關。同一區域內接連出現多起地層下陷情形，絕非單純巧合，也顯示相關工地在施工過程中的監督與管理恐有疏漏。

許淑華嚴正要求市府相關單位，正視這個問題，不能每次都是事後補救、頭痛醫頭，而應該針對松山區建案工地進行通盤性的安全檢查，並提出具體的因應作為與長期監督機制，避免居民一再暴露在風險之中。

許淑華說，她會持續追蹤後續搶修進度與周邊安全情形，並要求相關單位徹查此次工地施工是否確實符合規範，避免類似事件再次發生。也提醒附近住戶與經過的朋友，請配合現場交管指示，暫時避免靠近該路段，注意自身安全。

