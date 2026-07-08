基北北桃颱風假標準恐脫鉤？謝國樑：仍維持共同決策機制

▲巴威颱風逼近！謝國樑視察東四抽水站防颱整備。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

今年第9號颱風「巴威」逐步逼近台灣，基隆市長謝國樑今天（8日）前往東四抽水站視察防颱整備情形，要求相關單位全面戒備，確保抽排系統正常運作。謝國樑表示，基隆因兼具山區及海岸地形，天然條件較為特殊，但基北北桃仍是一個完整生活圈，颱風期間停班停課將持續與台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜及桃園市長張善政共同討論、共同決策。

基隆市政府今年3月增訂天然災害停止上班及上課補充規範，針對颱風及豪雨災害，當未來24小時累積雨量預測，不分山區或平地達200毫米時，即啟動「分區判定、分層啟動」停班停課研判機制，外界也關注基隆未來是否可能與北北桃採取不同步放假標準。

對此，謝國樑表示，目前依中央氣象署預報，巴威颱風外圍環流最快明天傍晚起就可能為基隆帶來風雨，市府已完成各項防颱整備工作，並呼籲市民提高警覺，提前做好防颱準備，颱風期間非必要不要外出，以維護自身安全。

針對民眾關心的颱風假議題，謝國樑強調，基北北桃是一個非常完整的共同生活圈，天候不會因行政區界線而有所區分，因此仍將維持共同決策機制。他表示，基隆修訂停班停課研判標準，是考量轄內有山區也有海邊，地形條件與其他縣市不同，就如同台北市有陽明山、新北市有瑞芳等地，各地皆有不同的天然環境特性。