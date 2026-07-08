巴威略為減速　北北基宜暴風侵襲率已達99%

記者周湘芸／台北報導

巴威颱風過去6小時略為減速，根據中央氣象署最新「120小時颱風暴風侵襲機率」，北北基桃、新竹縣、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣及連江縣已超過9成，其中基隆市、台北市、新北市及宜蘭縣已達99%。

▲巴威颱風。（圖／氣象署提供）

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根據氣象署針對主要城市及離島「120小時颱風暴風侵襲機率」，截至今天下午2時，基隆市、台北市、新北市及宜蘭縣暴風侵襲率達99%，桃園市也有98%，新竹縣、新竹市及連江縣96%、花蓮縣95%，苗栗縣也有93%。

▲巴威颱風暴風侵襲率。（圖／氣象署提供）

根據氣象署最新觀測，巴威颱風今天下午2時的中心位置在北緯16.9度，東經132.9度，以每小時17公里速度，向西北西進行，相較過去6小時每小時20公里略為減速。中心氣壓895百帕，近中心最大風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺，七級風平均暴風半徑維持380公里。

氣象署指出，巴威目前路徑仍以通過台灣東北方近海機率最高，但若與台灣地形產生交互作用，也不排除更接近台灣。隨著颱風明天逐漸接近，受海氣環境不利發展影響，強度可能逐漸減弱，但仍將以中颱上限至強颱下限接近台灣。

氣象署表示，明天午後南部地區及各山區有雷陣雨，晚間起桃園以北及宜蘭降雨逐漸增加；周五白天起受颱風外圍環流影響，北部及宜蘭風雨逐漸增強，其他地區降雨也會增加。

氣象署指出，周五晚間至周六是颱風影響最明顯時間點，全台都有降雨機率，西半部風雨增強，中部以北地區、南部及花蓮山區有豪雨；下周日各地仍有不定時降雨，下周一、下周二花東及恆春有不定時短暫雨，其他地區以午後雷陣雨為主。