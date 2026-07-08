國軍吃下肚！使用致癌油單位曝　關指部、軍情局、步校上榜

▲徐巧芯8日針對致癌油風暴質詢顧立雄等官員。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委徐巧芯今（8日）就「中聯油脂」致癌油風波質詢國防部長，國軍指出北部及南部的副供站有進貨「福壽健味香油」，總共有29個伙食團有採購，且已使用56桶（每桶3公升）。據《ETtoday新聞雲》掌握，被分到的單位包括陸軍關指部、軍情局、憲指部、步校等。

中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，1300噸問題油流入市面。國防部4日表示，福壽及泰山供售品項，已於2日要求副供中心下架及送驗；國軍各單位均已停止使用，賡續掌握食藥署網站公布的各項資訊，主動查察。

國防部長顧立雄8日到立法院外交國防委員會備詢。國民黨立委徐巧芯詢問，副供中心統一辦理油品採購簽約，再依照北中南、外島物流配運到各營區，目前油品採購、簽約的品牌有幾種？目前公布有含致癌油品量多大？

國防部後次室次長李鳳翔中將回應，副供站提供的油品有29項，核對完品項及批號，確定其中一項「福壽健味香油」，該批號採購104桶，發現56桶已被使用，已全面回收剩下48桶。

對於該款香油在各縣市營區的分布，李鳳翔說，北部及南部的副供站有進貨，中部及外離島都沒有，「總共有29個伙食團有採購」，北部有5個單位採購，詳細細節會再提供給委員。

而根據徐巧芯提供資料，被分到此批香油的單位，北部有5個、南部24個，包括陸軍關指部、軍情局、憲指部、步校等、空軍飛指部

▼不合格批號商品回收管制表。（圖／徐巧芯提供）