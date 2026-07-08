　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

獨／撞死人還惦記毒品！桃園男毒駕奪命　認罪求別讓國民法官審

記者黃宥寧／台北報導

家住桃園的李姓男子吸食K他命等毒品後，駕車行經新北八里商港一路時，逆向衝撞多車，波及騎腳踏車的鄭姓男子，造成鄭男傷重不治。李男送醫後藉口如廁離院，還疑折返現場想取回車內毒品，案發後遭警逮獲。士林地院今（8）日首開庭，李男認罪並稱已與家屬和解，盼免行國民法官參審。

▲▼ 李文敏 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲家住桃園的李姓男子去年國慶日毒駕逆向狂撞多車，導致單車男遭波及慘死。（圖／記者黃宥寧攝）

2025年10月10日下午4時33分許，李男駕皮卡行經八里商港一路，因毒駕失控，逆向衝撞路邊多部車輛後翻覆，猛烈撞擊也波及當時騎腳踏車經過的鄭姓男子。新北市119於下午4時34分獲報後，消防人員火速趕抵現場，發現李男受困車內，隨即展開救援，約下午4時50分許協助李男脫困並送醫。

八里分駐所員警也在消防人員救援期間到場，立即於現場管制交通、維護救護動線。不過，遭撞的鄭姓男子傷勢嚴重，送醫時已失去生命徵象，經醫護人員全力搶救至下午5時45分，仍因傷重宣告不治，

▲李男駕駛皮卡翻覆肇事，警方從車上搜出毒品K他命及毒咖啡包。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲李男駕駛皮卡翻覆肇事，警方從車上搜出毒品K他命及毒咖啡包。（資料圖／記者陸運陞翻攝）

警方事後公布車禍處理時序，指出下午4時33分事故發生，4時37分八里所員警接獲110轉報，4時46分抵達現場管制交通，並由救護人員進行救護；下午5時30分，交通分隊車禍處理人員抵達事故現場，當時肇事的李男已被送醫治療。

未料，李男送醫後並未留在醫院配合調查。晚間5時50分，急診護理人員發現，李男竟藉口上廁所後離開醫院。晚間6時許，蘆洲分局車禍處理人員前往醫院途中，主動致電詢問李男人在何處，李男則在電話中聲稱，自己已自行出院，並搭乘計程車離院返家休養。

警方追查後發現，李男離院後並非單純返家休息。晚間6時45分，李男曾折返回事故地點，當時鑑識人員正在復勘肇事車輛。李男見警方仍在現場採證，隨即離去。晚間7時8分，鑑識人員回報在李男車內發現毒品，警方研判，李男折返現場恐是為了取回車內違禁品。

由於本案涉及死亡車禍，李男又在送醫後自行離院，警方隨即報請檢方指揮偵辦，並由偵查隊聲請拘票追緝李男下落。案發當晚10時21分許，警方在北市北投區一處公園發現李男行蹤，當場將他拘提到案。

▲李男駕駛皮卡翻覆肇事，警方從車上搜出毒品K他命及毒咖啡包。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲李男毒駕撞死人後，竟還惦記毒品落跑。（資料圖／記者陸運陞翻攝）

全案經檢警偵查後，依公共危險等罪起訴李男。士林地院今開庭審理，李男當庭坦承犯行，並表示已與被害人家屬達成和解，希望案件不要進入國民法官參審程序。法官則表示，是否裁定改依通常程序審理，仍須評議後決定。

庭後，李男步出法庭，面對《ETtoday新聞雲》記者追問「以多少金額與家屬和解」、「為何吸毒後還要開車上路」等問題，態度冷漠，全程未作回應，快步拉上口罩離開。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／朱承洋被抬出場　曾總神情凝重曝傷況
暴風侵襲100%！巴威轉彎中「颱風眼超強壯」　最新路徑出爐
快訊／巴威颱風逼近　華航晚間宣布航班異動
食藥署宣布　「4家油廠」全面稽查抽驗
快訊／仙塔律師一審遭判刑！本人IG親發聲
快訊／致癌油流向多家飯店　「凱撒、希爾頓」都在列

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北警涉幫錢莊查個資　被害人「抵車押房」欠千萬還被打

快訊／仙塔律師一審遭判刑！本人IG親發聲

3男玩到忘記「困烏來溪中」　警消急架繩索涉水救人

受訪一句話成鐵證　彩虹眷村「塗漆」魏丕仁8人要賠中市府85萬

快訊／中聯油脂總經理、品研副課長列被告　訊後請回

快訊／新北警查詐騙竟發現自己人　自請拘提金山分局警官

屏東枋寮死亡車禍！26歲男載同事赴工地　途中「自撞招牌」傷重亡

自認遭抹紅想開放陸醫離島看診　陳玉珍告王義川10人求償700萬吞敗

非單純惡作劇！台中東山高中假截圖瘋傳　綠營轟「認知作戰」

快訊／台2線嚴重車禍！騎士自撞分隔島噴飛　無呼吸心跳搶救中

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

「泰山、福壽、福懋」早知情致癌油　食藥署：中聯6/15就開過會

傻當接盤俠？秒懂護城河＋轉機題材　財女親授超狂「股房雙拼術」｜地產詹哥老實說完整版 EP317

巴威暴風圈估周五傍晚觸陸　「4地雨最劇」影響範圍廣

廣西水庫潰決已2死、5.5萬人受災　洪水淹沒村莊

「超級颱風巴威」過境關島！　美國家氣象局警告：致命威脅

新北警涉幫錢莊查個資　被害人「抵車押房」欠千萬還被打

快訊／仙塔律師一審遭判刑！本人IG親發聲

3男玩到忘記「困烏來溪中」　警消急架繩索涉水救人

受訪一句話成鐵證　彩虹眷村「塗漆」魏丕仁8人要賠中市府85萬

快訊／中聯油脂總經理、品研副課長列被告　訊後請回

快訊／新北警查詐騙竟發現自己人　自請拘提金山分局警官

屏東枋寮死亡車禍！26歲男載同事赴工地　途中「自撞招牌」傷重亡

自認遭抹紅想開放陸醫離島看診　陳玉珍告王義川10人求償700萬吞敗

非單純惡作劇！台中東山高中假截圖瘋傳　綠營轟「認知作戰」

快訊／台2線嚴重車禍！騎士自撞分隔島噴飛　無呼吸心跳搶救中

吳釗燮：中國採漸進擴張策略　台灣非唯一目標！日菲也受軍事威脅

朱承洋一壘補位翻船！遭擔架抬出場　曾總神情凝重曝傷況

暴風侵襲100%！巴威轉彎中「颱風眼超強壯」　最新路徑出爐

不斷更新／強颱巴威交通異動　周五華航飛沖繩航班全取消

華航明天往返沖繩航班異動　周五取消班次一次看

陳克羿力壓威戈神！樂天桃猿1比0賞富邦悍將4連敗

范丞丞遭爆私照拒隱忍！　開告網紅司曉迪狠酸：別說記不清

台新新光金控「運動培力計畫」啟動　羅嘉翎、雷蒙恩領銜夢幻陣容

問題油「政府應變過慢」！綠委劉建國：應徹查官員與業者

ATEEZ崔傘「震胸舞」席捲社群　入坑8大TMI！是排球少年＆百變怪狂粉

【驚悚畫面】機車被聯結車撞倒瞬間燃燒　女騎士慘成人形火球重傷

社會熱門新聞

即／邱軍又出事　酒吧鬥毆被起訴

即／屏東汽機車噴飛「倒卡大排」　騎士、後座乘客雙亡

快訊／蹦闆才喊「正當生意人」！今遭檢方搜索、拘提

竹田自小客機車事故 釀兩死

毛畯珅性侵偷拍40童　與母洪珮筠連帶賠償3405萬

邱軍酒吧鬥毆被逮畫面曝！抱怨「我推就現行...」

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

即／疑曾與父親起爭執…「桃園國中生」住處墜樓亡！

恐怖情人自提分手又反悔刺死治療師

西門町擺壞壞魔鏡帳　男女在內拍色色片不起訴

「討債網紅」也被拘提　竹聯承信會12人被逮

家寧「頻道已歸我」　Andy：沒給她

機車被聯結車撞倒瞬間燃燒　女騎士慘成人形火球重傷

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

最新各國路徑！　巴威要轉向了

颱風假劇本「強颱→北轉」　粉專示警：這次不一樣

大S遭爆「帳戶不到2百萬」遺產卡關

即／致癌油產品「增至401項」

巴威最快明晚陸警　暴風圈觸陸時間曝

好市多進口咖啡「1年只特價一次」　她狂搬5盒嗨翻

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

巴威「近年罕見西北巨颱」 颱風假這天無懸念

「借親弟精子+伴侶卵子」懷孕！網驚呼：該叫誰爸媽

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

HOOK等到英航退款！官方認錯發道歉信

S媽驚吐「要被趕出賺錢買的家」！證實未繼承大S遺產

挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

即／邱軍又出事　酒吧鬥毆被起訴

強颱巴威要北轉了　估明海警、周五陸警

更多

最夯影音

更多
41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休
湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面