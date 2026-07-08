獨／撞死人還惦記毒品！桃園男毒駕奪命　認罪求別讓國民法官審

記者黃宥寧／台北報導

家住桃園的李姓男子吸食K他命等毒品後，駕車行經新北八里商港一路時，逆向衝撞多車，波及騎腳踏車的鄭姓男子，造成鄭男傷重不治。李男送醫後藉口如廁離院，還疑折返現場想取回車內毒品，案發後遭警逮獲。士林地院今（8）日首開庭，李男認罪並稱已與家屬和解，盼免行國民法官參審。

▲家住桃園的李姓男子去年國慶日毒駕逆向狂撞多車，導致單車男遭波及慘死。（圖／記者黃宥寧攝）

2025年10月10日下午4時33分許，李男駕皮卡行經八里商港一路，因毒駕失控，逆向衝撞路邊多部車輛後翻覆，猛烈撞擊也波及當時騎腳踏車經過的鄭姓男子。新北市119於下午4時34分獲報後，消防人員火速趕抵現場，發現李男受困車內，隨即展開救援，約下午4時50分許協助李男脫困並送醫。

八里分駐所員警也在消防人員救援期間到場，立即於現場管制交通、維護救護動線。不過，遭撞的鄭姓男子傷勢嚴重，送醫時已失去生命徵象，經醫護人員全力搶救至下午5時45分，仍因傷重宣告不治，

▲李男駕駛皮卡翻覆肇事，警方從車上搜出毒品K他命及毒咖啡包。（資料圖／記者陸運陞翻攝）

警方事後公布車禍處理時序，指出下午4時33分事故發生，4時37分八里所員警接獲110轉報，4時46分抵達現場管制交通，並由救護人員進行救護；下午5時30分，交通分隊車禍處理人員抵達事故現場，當時肇事的李男已被送醫治療。

未料，李男送醫後並未留在醫院配合調查。晚間5時50分，急診護理人員發現，李男竟藉口上廁所後離開醫院。晚間6時許，蘆洲分局車禍處理人員前往醫院途中，主動致電詢問李男人在何處，李男則在電話中聲稱，自己已自行出院，並搭乘計程車離院返家休養。

警方追查後發現，李男離院後並非單純返家休息。晚間6時45分，李男曾折返回事故地點，當時鑑識人員正在復勘肇事車輛。李男見警方仍在現場採證，隨即離去。晚間7時8分，鑑識人員回報在李男車內發現毒品，警方研判，李男折返現場恐是為了取回車內違禁品。

由於本案涉及死亡車禍，李男又在送醫後自行離院，警方隨即報請檢方指揮偵辦，並由偵查隊聲請拘票追緝李男下落。案發當晚10時21分許，警方在北市北投區一處公園發現李男行蹤，當場將他拘提到案。

▲李男毒駕撞死人後，竟還惦記毒品落跑。（資料圖／記者陸運陞翻攝）

全案經檢警偵查後，依公共危險等罪起訴李男。士林地院今開庭審理，李男當庭坦承犯行，並表示已與被害人家屬達成和解，希望案件不要進入國民法官參審程序。法官則表示，是否裁定改依通常程序審理，仍須評議後決定。

庭後，李男步出法庭，面對《ETtoday新聞雲》記者追問「以多少金額與家屬和解」、「為何吸毒後還要開車上路」等問題，態度冷漠，全程未作回應，快步拉上口罩離開。