2國籍業者入選全球最佳航空　長榮刷新紀錄奪冠

▲長榮航空獲選2026全球最佳國際線航空公司。（圖／長榮航空提供）

記者周湘芸／台北報導

美國著名旅遊雜誌《Travel + Leisure》公布2026全球最佳國際線航空公司（World’s Best International Airlines），我國共有2家國籍航空入選，其中，長榮航空刷新歷年最佳紀錄奪冠，星宇航空則首度入選排名第5。

《Travel + Leisure》公布2026全球最佳國際線航空公司，1至10名依序為長榮航空、國泰航空、新加坡航空、大韓航空、星宇航空、日本航空、土耳其航空、阿聯酋航空、紐西蘭航空、阿提哈德航空。

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長榮航空董事長林寶水表示，此次勇奪第1名的佳績，歸功於全體同仁的付出，始終堅持精進服務品質，打造舒適的飛行體驗，也與眾多國際知名品牌跨界合作、升級機上服務用品和餐飲，未來將持續秉持初心，打造世界級的飛行體驗。

長榮航空表示，此次調查的「航空業」評比項目包括機艙舒適度、機上服務、顧客服務及整體價值。Travel + Leisure雜誌在調查中指出，航空公司不僅需憑藉舒適的座椅及精心準備的機上餐點，更關鍵的是在航班上提供貼心且穩定的服務；此外，旅客也十分重視機場報到、貴賓室和登機的整體地面服務品質。

《Travel + Leisure》為全球發行的知名旅遊雜誌，每年皆會舉辦全球旅遊產業評比調查「World’s Best Awards Survey」，邀請讀者針對各項觀光產業及景點進行評選，包括航空業、旅館業、郵輪、旅遊城市與度假島嶼等，今年共有超過20萬名讀者參與評選。