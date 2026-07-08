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巴威「近年罕見西北巨颱」 颱風假這天無懸念

記者劉邠如／綜合報導

強颱巴威逼近台灣，暴風圈範圍持續擴大，民眾最關心是否可能影響停班停課。氣象專家賈新興指出，以目前路徑來看，巴威七級暴風圈將在7月10日傍晚接觸陸地，11日全台都會籠罩在七級風圈內，苗栗以北及宜蘭、花蓮更可能進入十級風圈，風力條件恐達停班停課標準。至於縣市政府何時會做出停班停課決定，賈新興表示，最晚在9日應該就會有決定，特別是11日這天「肯定是七級風圈都籠罩全台」，他認為，11日應該「比較沒有懸念」。

▲▼今年第9號颱風巴威正逐步逼近台灣。（圖／翻攝自Zoom Earth）

▲今年第9號颱風巴威正逐步逼近台灣。（圖／翻攝自Zoom Earth）

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賈新興表示，巴威「範圍變得又更大」，七級暴風圈從350公里擴大到380公里，十級風圈也從150公里擴大到170公里。隨著颱風逐漸接近，七級暴風圈目前評估接觸花東陸地的時間，大約是在7月10日傍晚左右。

他說，「嚴格來講，開始會有比較像颱風的風雨出現的狀況，應該是在7月10號的傍晚左右開始。」接著隨著颱風逐漸靠近，7月10日深夜到7月11日上午8、9點之間，應該是巴威對台灣風雨最顯著的時間點。

賈新興指出，這段期間整個七級暴風圈基本上會籠罩台灣，十級暴風圈目前來看，苗栗以北以及宜蘭、花蓮會在範圍裡面。11日中午之前風雨最強，中午過後風雨雖然仍會持續，但因為暴風圈已經被台灣地形破壞，強度可能稍微減弱到中度颱風，暴風圈也會稍微縮小。

不過，賈新興提醒，巴威對台灣風雨影響仍會持續一段時間，要到11日下半夜，也就是晚間8、9點之後，風雨才會比較明顯減弱。屆時颱風會逐漸朝中國福建平潭方向移動，台灣本島的暴風圈會慢慢脫離，但金門、馬祖等離島仍會在暴風圈裡面。

外界關心巴威中心是否會登陸台灣，賈新興表示，從許多預報看起來，中心登陸仍不排除，主要是後期整個太平洋高壓反而有點增強，使颱風路徑比前一天更往台灣方向靠近。他指出，目前看起來，如果有登陸，可能是在宜蘭、基隆北海岸一帶，最南可能到宜蘭南澳或宜花交界。

賈新興示警，如果以颱風中心登陸的劇本來看，「應該是最壞情境」。他解釋，因為十級風圈籠罩的區域，加上颱風中心若登陸，登陸地點會在十級暴風圈範圍裡面，代表當地平均風力至少十級，陣風可能超過12級、14級，因此要留意颱風中心登陸的可能性。

至於停班停課標準，賈新興指出，主要有兩個條件，一個是風力，標準是「平均風七、陣風十」；另一個則是降雨，各地情況不同，如果部分脆弱地區24小時累積雨量超過200毫米以上，也可能會有停班停課。

賈新興說，以目前巴威移動速度、方向及暴風圈來看，真正明顯要有風雨出現，最快也要到7月10日傍晚。10日白天大約是苗栗以北到宜蘭、花蓮，可能會有一些間歇性降雨，但這還不是真的颱風本體影響，而是颱風外圍環流。傍晚過後到晚上7、8點，整個風雨才會逐漸越來越明顯。

他也特別提到，七級暴風圈預估會在10日傍晚接觸到陸地，「這個是以科學數據」。至於縣市政府何時會做出停班停課決定，賈新興表示，最晚在9日應該就會有決定，特別是11日這天「肯定是七級風圈都籠罩全台」，因此11日應該比較沒有懸念。不過，因為7月11日剛好有大學相關考試，考生仍要特別留意大考中心針對考試時間發布的聲明。

從風力條件來看，賈新興也提醒，以現在的路徑來看，苗栗以北和宜蘭、花蓮會在十級風圈裡面，因此苗栗以北和宜花地區，平地沿海要注意強陣風。他說，這些地方平均風速都在十級，陣風一定超過十級以上，所以苗栗以北和宜花要特別注意風的部分，「會比雨稍微重要一點」。

換句話說，若依賈新興的說法，停班停課風力標準是平均風七級、陣風十級，而巴威影響期間，苗栗以北及宜花地區可能進入十級風圈，平地沿海平均風速可能達十級、陣風超過十級，風力條件已有達標可能。不過，實際是否停班停課，仍須由各縣市政府依據最新風雨預測及地方狀況決定。

賈新興也強調，這並不是說雨不重要，而是各地風雨重點不同。雨勢主要要注意山區、宜蘭，以及台中以南山區；許多沿海地方風力其實也不小，也要特別注意。整體來看，苗栗以北和宜花主要以強風為重點，各地山區和宜蘭則要同時注意風雨影響。

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