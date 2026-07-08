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美撤銷伊朗石油豁免！6300萬桶原油卡海上　彭博：台日韓曾收報價

▲▼荷莫茲海峽中的船隻。（圖／路透）

▲ 荷莫茲海峽船隻。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國財政部因伊朗攻擊荷莫茲海峽商船，宣布撤銷原訂60天的伊朗石油出售豁免措施，導致約6300萬桶伊朗原油頓時陷入困境，在海上進退兩難。

《彭博》據Vortexa數據推算，這批原油分布於波斯灣及亞洲各地海域，部分油輪仍在航行中，另有多艘停泊等待買家下單。大多數油輪未標示明確目的地，代表這批原油尚未找到買主。

豁免提前喊卡　美伊協議陷危

美方6月下旬發布的豁免措施是美伊臨時和平協議的一部份，允許伊朗出售原油不受美國制裁，期限原訂至8月21日，撤銷豁免則是對伊朗攻擊荷莫茲海峽多艘商船的報復行動，包括一艘液化天然氣船與一艘超大型油輪。

匿名美國官員向CNBC表示，「伊朗只有表現良好才會有好處」，「伊朗在荷莫茲海峽的挑釁行為對美國來說完全無法接受，勢必將承擔後果。」

伊朗石油銷售困境

撤銷豁免不僅令伊朗失去一筆急需的收入來源，更削弱促使德黑蘭重新開放荷莫茲的動力。事實上，即便是在美方撤銷豁免以前，伊朗原油銷售便已舉步維艱，因波斯灣湧入大量非伊朗原油，壓縮伊朗價格競爭力，加上歐盟與英國未解除制裁，船舶保險難以安排，買家對美國政策轉向的疑慮也未完全消除。

知情交易商透露，伊朗國營石油公司與原油銷售中間商近日正積極推銷原油，日本、台灣及南韓煉油業者皆收到報價；印度業者雖表達採購意願，但前提是美國將豁免延長至8月過後。

中國茶壺廠成唯一買家　恐被大砍價

目前除俗稱「茶壺廠」的中國獨立煉油廠外，尚無其他亞洲買家公開成交紀錄，部分交易也因敏感性未對外公開。分析人士指出，伊朗若要吸引中國茶壺煉油廠出手，恐怕需大幅降價，因為這些買家本月稍早才剛大量購入沙烏地阿拉伯與伊拉克原油。

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