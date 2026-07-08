巴威持續長胖「暴風圈擴大到380公里」！粉專：在海上待太久

▲強烈颱風巴威進逼台灣。（圖／氣象署）



記者施怡妏／綜合報導

強烈颱風「巴威」逐漸接近台灣，中央氣象署預估7月10、11日將為最接近台灣時間。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，巴威七級風暴風半徑已擴大到380公里，這類大型颱風長時間待在海上，強度也許會隨時間上下變化，但因一次次眼牆置換，而持續擴張，加上季風支援，暴風圈就會不斷膨脹。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在Threads發文，像巴威這類大型颱風若在海上停留太久，就可能因一次次眼牆置換，也就是俗稱「雙眼牆」現象，使颱風範圍持續放大。即使中心強度可能一度增強、又逐漸減弱，但外圍環流仍會被拉大；再加上季風水氣支援，最後就會讓暴風圈「膨脹再膨脹」。

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▲巴威暴風半徑擴大至380公里。（圖／取自「觀氣象看天氣」粉專）



眼牆置換加季風支援 暴風圈一路擴張



貼文指出，巴威目前暴風半徑已達380公里，範圍相當大，上一次颱風警報出現這類暴風圈數字，可能要回溯到上世紀。不過，當時觀測技術沒有現在精準，暴風圈劃定較不嚴謹；相較之下，巴威是在已有客觀分析與AI輔助的現代，仍出現380公里的暴風半徑，「真的不簡單。」

「那大成這樣的暴風圈，對台灣最麻煩的地方，就是根本無處可躲」，貼文指出，雖然依氣象署預測，巴威接近台灣時會呈現持續減弱趨勢，強度約落在中颱上限到強颱下限，但超大暴風圈仍能幾乎涵蓋全台，距離中心最遠的中南部也會有感，「更不用提核心直接壓過的北台灣，所以真心的，防颱工作準備好，這次完全不嘻嘻。」

至於後續路徑，貼文指出，目前沒有太大改變，基本上仍鎖定「宜蘭～東北外海」這個區間通過，周五至周六的影響時段也維持不變。