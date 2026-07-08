北院未解釋「不存在的700萬」　心碎母再澄清：絕未拖延訴訟

▲蔡姓護專女學生命喪吊車輪下，蔡母提告求償被法官認定已領強制險700萬元、高於可獲賠金額而吞敗，蔡母委託律師聲明喊冤，主張判決寫錯了。（圖／記者黃哲民翻攝）

記者黃哲民／台北報導

18歲蔡姓護專女學生去年（2025年）騎機車在北市停等紅燈，遭7旬賴姓老翁駕駛吊車追撞輾斃，蔡母提告求償，出庭哭問「難道我女兒白死了嗎」，法官卻冷回「對啊」，並認定蔡母「已領強制險700萬元」，對於法官若干言語讓家屬感受二度傷害，台北地院昨（7日）回應深感遺憾。蔡母透過律師今（8日）再澄清絕無已領強制險700萬元一事、是判決書寫錯了。

蔡母委任律師黃中麟、呂朝章今共同署名發布聲明函，表示為免外界遭片面或不實資訊誤導，特代蔡母澄清如下：一、原判決認定原告「不爭執已領取強制險新台幣700萬元」乙節，顯屬重大違誤，更與事實完全不符，本案北院台北簡易庭2次開庭言詞辯論，筆錄都沒記載「兩造均不爭執原告已領強制險700萬元」。

▲蔡姓護專女學生命喪吊車輪下，肇事司機病逝，蔡母向肇事者的僱主求償，遭法官駁回而落淚。（圖／記者黃彥傑翻攝）

聲明指出，開庭過程均有錄音光碟與法庭筆錄為憑，可證蔡母與律師團出庭從沒自認或不爭執已領取這700萬元，網路部分言論依據錯誤判決所為評論，明顯誤解，蔡母已依法上訴，糾正原審裁判的實質錯誤認定。

其次，聲明強調蔡母於訴訟過程中，完全恪遵法官要求提出證據的時點，絕未拖延訴訟，本案一審法官命雙方今年4月30日前提出證據及證據方法，蔡母和律師團在同月17日具狀提出相關事證並聲請調查證據，有書狀郵件雙掛號回執為憑，外傳蔡母逾期提出或刻意延宕訴訟，均非事實。

▲77歲賴姓老翁駕駛吊車，直接追撞3輛機車，輾斃騎機車停等紅燈的蔡姓護專女學生。（資料照／記者邱中岳翻攝）

本件判決引發熱議，司法形象受創，北院調閱相關資料了解後，昨公開聲明承審法官若干語句的表達，使正處於喪女悲痛的原告感受不被理解，甚至產生羞辱或二度傷害之感，北院深感遺憾，將提醒法官應以審慎、溫和、清楚且具同理心的方式進行法庭溝通，使司法程序不僅依法進行，也能讓人民感受到被尊重。

至於媒體報導指出，家屬實際領取保險金額與判決書記載的「700萬元」有所落差，北院未明說法官是不是寫錯了，而是以蔡母已依法上訴為由，聲明「基於審判獨立，相關事實認定及法律適用，應由上級審法院依審判程序審酌判斷，本院尊重審級救濟及上級審判斷。」

▲77歲賴姓老翁駕駛吊車，直接追撞3輛機車，輾斃騎機車停等紅燈的蔡姓護專女學生。（資料照／記者黃彥傑攝）

本案源於蔡姓女學生去年6月21日下午2點多，騎機車在北市新生南路、忠孝東路口停等紅燈，遭77歲賴男駕駛吊車追撞輾斃，賴男4個月後也病逝，賴男全體繼承人均拋棄繼承，蔡母只能對賴男生前靠行的工程公司求償1200萬元，北院一審認定蔡母僅可獲賠喪葬、修車與精神慰撫共297萬餘元，求償扶養費607萬餘元均歸零。

一審法官更認定蔡母已領取強制險700萬元，高於可獲賠金額，據此於今年6月11日判蔡母敗訴。

蔡母日前開記者會為無端喪命的女兒討公道，爆料求償案一審法官諸多冷言冷語，例如「為什麼不去調解庭和解？我判得比他們還少勒」、「妳（蔡母）可以提（扶養費求償）阿，我會全部封殺掉」，蔡母問法官「你沒有小孩嗎」，法官竟回「妳現在是拿槍指著我的頭威脅、恐嚇我嗎」。

蔡母表示當下哭問「難道我女兒白死了嗎」不料法官冷回「對啊」，令她非常錯愕。

最初輿論對蔡母說法存疑，加上本案北院一審判決書記載「兩造均不爭執原告已領強制險700萬元」，多位名嘴律師PO文質疑爆料用意，更讓蔡母百口莫辯，一再解釋「我完全沒拿到700萬阿，不知道這個數字怎麼來的，強制險只有200萬，多的500萬怎麼冒出來我不清楚。」

蔡母委任的律師團聲請法院提供庭訊錄音獲准，細聽確認開庭從頭到尾沒討論過「700萬元」這件事，蔡母實領強制險理賠200萬元，與前夫各分100萬元，被告方面在調解時，曾說公司投保的任意險理賠上限為500萬元，但蔡母不接受這個金額，協商未成立，更沒出現500萬+200萬變成700萬已領的情形。

律師團表示無法想像法官會寫錯數字，但本件看起來應該是法官寫錯金額，原因可能是蔡母開庭情緒激動，法官也因而情緒激動所致。