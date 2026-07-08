南投受致癌油影響業者共9家　衛生局於官網資訊揭露

▲南投縣9家問題油品業者(苯駢芘超標)資訊揭露說明。（圖／翻攝「南投縣政府衛生局」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

中聯油脂股份有限公司大豆沙拉油檢出苯駢芘超標，引發食安風暴；南投縣衛生局指出經全面稽查，該縣受影響製造、直接販售業者共有9家，另餐飲及食品販售業共132家，架上均已無該違規油品或受影響產品，校園午餐團膳廠商也皆未使用本次公告之違規油品。

縣府衛生局指出，該縣受問題油品影響食品業者共9家包括華南食品工業股份有限公司、金福華股份有限公司及台灣卜蜂企業股份有限公司南投肉品加工廠等3家食品製造業，以及祥鼎食品有限公司、游○良、旺真久企業商行、都源國際有限公司、良美商行及俊統食品有限公司等6家直接販售業，均已配合食藥署辦理產品資訊揭露，民眾可至各廠商官方網站查詢受影響產品及回收資訊，並依公告辦理退換貨事宜。

衛生局表示截至7月6日止，已查核餐飲及食品販售業共132家，其中食品販售業者30家，已要求相關業者持續配合回收作業，另餐飲業102家，以及興味有限公司、同美團膳盒餐食品廠及玖玖便當廠等校園午餐團膳廠商，則皆未查獲或使用公告之違規油品，校園營養午餐供餐安全無虞，請家長及師生安心。

衛生局長陳南松強調後續將持續加強查核，以確保餐飲衛生安全，並呼籲食品業者落實自主管理，如發現產品有危害食品安全衛生之虞，應立即停止販售、停止使用、啟動回收並依法通報；未依規定辦理者，可依《食品安全衛生管理法》第7條第5項及第47條第2款規定，處3萬元至300萬元罰鍰。

衛生局也於官網設置「油品事件專區｣連結衛生福利部食品藥物管理署「中聯油脂案專區」(網址：https://www.fda.gov.tw/tc/site.aspx?sid=13702&r=1697135551)，公告最新之不合格廠商及不合格產品等相關資料，請民眾儘速檢視家中大豆沙拉油，如產品名稱及批號，若與食藥署公告相符，應立即停止使用並向原購買通路辦理退貨。