　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

政府致癌油政策「7天4轉彎」　食藥署3疑點讓民怨炸鍋

▲▼衛福部長石崇良（左）與食藥署長姜至剛（右）回應芬普尼雞蛋問題。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部部長石崇良（左）與食藥署署長姜至剛（右）被質疑處理中聯油品案政策反覆。（圖／記者洪巧藍攝）

記者邱俊吉／綜合報導

中聯油品檢出致癌物苯駢芘超標案延燒一周，回顧食藥署自7月1日首度對外公布事件，到7月7日宣布所有受影響加工食品全面預防性下架，短短7天內，政策與對外說法至少出現4次明顯轉彎，不僅守法業者炸鍋，民怨也逐步攀升。

根據《ETtoday新聞雲》整理，食藥署在事件初，從強調非第1層產品「風險有限」，一路走到最後取消20%下架門檻；從不公布完整下游流向，到陸續公布數百家業者及產品資訊；回應焦點則從食品風險分析，轉向澄清「沒有隱匿3個月」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

※7月1日強調風險可控

食藥署在7月1日表示，中聯油脂於6月30日主動通報，一批4月4日製造的大豆沙拉油檢出苯駢芘8.1微克／公斤，超過法定標準，因此要求問題油品立即下架，而當天食藥署採取策略是「分層風險管理」，重點包括：

●第一層流向業者回收問題油品。
●第二、第三層加工食品因經加工、稀釋後暴露風險有限，沒有要求全面下架加工食品。
●未公布完整下游流向及產品名單。

當時食藥署強調，希望依科學風險評估處理，兼顧食品安全及避免市場恐慌，但這也使民眾無法得知哪些食品受到影響，資訊透明度已受質疑。

※7月4日第1次轉彎：擴大下架，保留20%門檻

事件曝光後，各界持續要求擴大下架及公開流向，於是在7月4日，食藥署召開專家會議，會後首次改變原本作法，宣布擴大預防性下架範圍，不過仍設以下限制：

●使用問題油20%以上的加工食品，須預防性下架。
●使用比例未達20%的產品，則揭露資訊即可，不必全面下架。

相較7月1日認為加工食品無須全面下架，食藥署開始將管理範圍擴大，但仍維持20%門檻。

※7月5日第2次轉彎：開始公布下游流向，提高資訊透明度

食藥署在7月5日公布257家受影響業者及產品資訊，並要求相關業者於期限內完成下架或資訊揭露，與7月1日相比，資訊揭露範圍明顯增加，也因此出現爭議對照，若資訊最終可以公開，外界也關注，第一時間未同步公布的考量為何。

※7月6日第3次轉彎：焦點從食品風險轉向行政程序

隨著事件持續延燒，外界開始質疑政府是否延誤處理，於是食藥署署長在7月6日親自召開記者會，不過與前幾天著重食品風險不同，會中以大量時間說明事件時序，希望澄清「沒有隱匿3個月」，重點如下：

●南僑並非4月就正式通報，而是5月完成檢驗。
●福壽通知中聯後，中聯再自行複驗。
●中聯直到6月30日才依法通報。
●食藥署接獲通報後立即展開行政處置，因此沒有延誤或壓案。

同一天，食藥署也要求4月4日後出廠相關油品全面重驗，但外界關注的焦點也開始不同，除了程序是否合法之外，也有人質疑，若企業5、6月已陸續發現異常，消費者直到7月才知道相關產品可能流入市面，資訊揭露是否仍有提前的空間。

※7月7日第4次轉彎：取消20%門檻，全面預防性下架

距離提出20%門檻僅3天，食藥署再度改變政策，在7月7日宣布：

●取消20%使用比例門檻。
●所有使用問題油製成的加工食品，不論比例高低，一律預防性下架。
●公布360家受影響業者及232項產品資訊。
●要求最遲7月8日24時前完成全面下架。
●對中聯油脂裁罰1.652億元，創下國內食品安全史上最高裁罰。

▲▼ 中聯 。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）

▲食藥署處理中聯致癌油案不夠果斷引起民怨。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）

就在3天前，食藥署仍認為20%可作為風險管理界線，此時卻完全取消門檻，不再區分比例高低，一律要求下架，再次引發外界質疑，取消20%門檻的依據為何？是否拿到新的科學證據才改變原本風險評估？若有新的證據，又是在何時形成？

短短7天內，食藥署從認為加工食品無須全面下架，到20%以上才須下架，再到所有受影響加工食品全面下架；從不公布完整流向，到公開數百家業者與產品；從聚焦食品風險管理，到著重說明行政程序。一連串政策與說法的轉彎，不僅背後的決策依據，將持續受到外界檢視，業者的商業名譽是否被過度保護，甚至凌駕民眾知的權利與健康權益，也將是檢討重點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／朱承洋被抬出場　曾總神情凝重曝傷況
暴風侵襲100%！巴威轉彎中「颱風眼超強壯」　最新路徑出爐
快訊／巴威颱風逼近　華航晚間宣布航班異動
食藥署宣布　「4家油廠」全面稽查抽驗
快訊／仙塔律師一審遭判刑！本人IG親發聲
快訊／致癌油流向多家飯店　「凱撒、希爾頓」都在列
快訊／教育部清查：全台20縣市881校曾使用致癌油產品

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

暴風侵襲100%！巴威轉彎中「颱風眼超強壯」　最新路徑出爐

不斷更新／強颱巴威交通異動　周五華航飛沖繩航班全取消

華航明天往返沖繩航班異動　周五取消班次一次看

快訊／教育部清查：全台20縣市881校曾使用致癌油產品

巴威又要「眼牆置換」！粉專曝最新颱風影像　恐迎第4次巔峰

巴威步步逼近！又有低壓蠢蠢欲動　日本氣象廳：恐再醞釀新颱風

桃機董事長由交通部次長陳彥伯代理　力拚第三航廈完工

巴威距離台灣1400公里！「北轉角度」未來36小時是關鍵

宜蘭通勤台北2個月累炸！過來人現身「12年路過」：快撐不下去

巴威快到了！阿里山國家森林遊樂區　10日上午8點起預警性休園

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

「泰山、福壽、福懋」早知情致癌油　食藥署：中聯6/15就開過會

傻當接盤俠？秒懂護城河＋轉機題材　財女親授超狂「股房雙拼術」｜地產詹哥老實說完整版 EP317

巴威暴風圈估周五傍晚觸陸　「4地雨最劇」影響範圍廣

廣西水庫潰決已2死、5.5萬人受災　洪水淹沒村莊

「超級颱風巴威」過境關島！　美國家氣象局警告：致命威脅

暴風侵襲100%！巴威轉彎中「颱風眼超強壯」　最新路徑出爐

不斷更新／強颱巴威交通異動　周五華航飛沖繩航班全取消

華航明天往返沖繩航班異動　周五取消班次一次看

快訊／教育部清查：全台20縣市881校曾使用致癌油產品

巴威又要「眼牆置換」！粉專曝最新颱風影像　恐迎第4次巔峰

巴威步步逼近！又有低壓蠢蠢欲動　日本氣象廳：恐再醞釀新颱風

桃機董事長由交通部次長陳彥伯代理　力拚第三航廈完工

巴威距離台灣1400公里！「北轉角度」未來36小時是關鍵

宜蘭通勤台北2個月累炸！過來人現身「12年路過」：快撐不下去

巴威快到了！阿里山國家森林遊樂區　10日上午8點起預警性休園

吳釗燮：中國採漸進擴張策略　台灣非唯一目標！日菲也受軍事威脅

朱承洋一壘補位翻船！遭擔架抬出場　曾總神情凝重曝傷況

暴風侵襲100%！巴威轉彎中「颱風眼超強壯」　最新路徑出爐

不斷更新／強颱巴威交通異動　周五華航飛沖繩航班全取消

華航明天往返沖繩航班異動　周五取消班次一次看

陳克羿力壓威戈神！樂天桃猿1比0賞富邦悍將4連敗

范丞丞遭爆私照拒隱忍！　開告網紅司曉迪狠酸：別說記不清

台新新光金控「運動培力計畫」啟動　羅嘉翎、雷蒙恩領銜夢幻陣容

問題油「政府應變過慢」！綠委劉建國：應徹查官員與業者

ATEEZ崔傘「震胸舞」席捲社群　入坑8大TMI！是排球少年＆百變怪狂粉

【油鍋起火竟沖水？】火勢瞬間竄天花板　廚房秒變火海！

生活熱門新聞

最新各國路徑！　巴威要轉向了

颱風假劇本「強颱→北轉」　粉專示警：這次不一樣

巴威最快明晚陸警　暴風圈觸陸時間曝

好市多進口咖啡「1年只特價一次」　她狂搬5盒嗨翻

巴威「近年罕見西北巨颱」 颱風假這天無懸念

「借親弟精子+伴侶卵子」懷孕！網驚呼：該叫誰爸媽

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

HOOK等到英航退款！官方認錯發道歉信

強颱巴威要北轉了　估明海警、周五陸警

巴威略為減速　北北基宜暴風侵襲率已達99%

巴威又變強將第三巔　最新路徑曝

巴威暴風半徑再擴大　10縣市侵襲率達9成以上

Windy預測「巴威偏北撞台」！氣象粉專曝原因

巴威晚間北轉　後天最近「不排除登陸東北角」

更多熱門

相關新聞

南投受致癌油影響業者共9家　衛生局於官網資訊揭露

南投受致癌油影響業者共9家　衛生局於官網資訊揭露

中聯油脂股份有限公司大豆沙拉油檢出苯駢芘超標，引發食安風暴；南投縣衛生局指出經全面稽查，該縣受影響製造、直接販售業者共有9家，另餐飲及食品販售業共132家，架上均已無該違規油品或受影響產品，校園午餐團膳廠商也皆未使用本次公告之違規油品。

致癌油風波　賴清德說重話：中聯油未立刻通報很不應該「應依法究辦」

致癌油風波　賴清德說重話：中聯油未立刻通報很不應該「應依法究辦」

質疑「油品供應鏈利益重疊」　林淑芬批：不能再讓業者自主管理

質疑「油品供應鏈利益重疊」　林淑芬批：不能再讓業者自主管理

最強菜農揭「毒油案核心問題」：該罰衛福部

最強菜農揭「毒油案核心問題」：該罰衛福部

賣1年貨都不夠賠！中聯油脂挨罰1.65億　大股東福壽損失慘重

賣1年貨都不夠賠！中聯油脂挨罰1.65億　大股東福壽損失慘重

關鍵字：

食品安全致癌物中聯油食藥署政策轉彎

讀者迴響

熱門新聞

最新各國路徑！　巴威要轉向了

颱風假劇本「強颱→北轉」　粉專示警：這次不一樣

大S遭爆「帳戶不到2百萬」遺產卡關

即／致癌油產品「增至401項」

巴威最快明晚陸警　暴風圈觸陸時間曝

好市多進口咖啡「1年只特價一次」　她狂搬5盒嗨翻

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

巴威「近年罕見西北巨颱」 颱風假這天無懸念

「借親弟精子+伴侶卵子」懷孕！網驚呼：該叫誰爸媽

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

HOOK等到英航退款！官方認錯發道歉信

S媽驚吐「要被趕出賺錢買的家」！證實未繼承大S遺產

挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

即／邱軍又出事　酒吧鬥毆被起訴

強颱巴威要北轉了　估明海警、周五陸警

更多

最夯影音

更多
41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休
湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

巴威侵襲率最高飆9成　北北基桃87%以上

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑 打造虛實整合娛樂嘉年華

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

C羅最後一舞夢碎卻無隊友擁抱　20年世足無緣大力神盃　諸神黃昏只剩梅西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面