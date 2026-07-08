政府致癌油政策「7天4轉彎」　食藥署3疑點讓民怨炸鍋

▲衛福部部長石崇良（左）與食藥署署長姜至剛（右）被質疑處理中聯油品案政策反覆。（圖／記者洪巧藍攝）

記者邱俊吉／綜合報導

中聯油品檢出致癌物苯駢芘超標案延燒一周，回顧食藥署自7月1日首度對外公布事件，到7月7日宣布所有受影響加工食品全面預防性下架，短短7天內，政策與對外說法至少出現4次明顯轉彎，不僅守法業者炸鍋，民怨也逐步攀升。

根據《ETtoday新聞雲》整理，食藥署在事件初，從強調非第1層產品「風險有限」，一路走到最後取消20%下架門檻；從不公布完整下游流向，到陸續公布數百家業者及產品資訊；回應焦點則從食品風險分析，轉向澄清「沒有隱匿3個月」。

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※7月1日強調風險可控

食藥署在7月1日表示，中聯油脂於6月30日主動通報，一批4月4日製造的大豆沙拉油檢出苯駢芘8.1微克／公斤，超過法定標準，因此要求問題油品立即下架，而當天食藥署採取策略是「分層風險管理」，重點包括：

●第一層流向業者回收問題油品。

●第二、第三層加工食品因經加工、稀釋後暴露風險有限，沒有要求全面下架加工食品。

●未公布完整下游流向及產品名單。

當時食藥署強調，希望依科學風險評估處理，兼顧食品安全及避免市場恐慌，但這也使民眾無法得知哪些食品受到影響，資訊透明度已受質疑。

※7月4日第1次轉彎：擴大下架，保留20%門檻

事件曝光後，各界持續要求擴大下架及公開流向，於是在7月4日，食藥署召開專家會議，會後首次改變原本作法，宣布擴大預防性下架範圍，不過仍設以下限制：

●使用問題油20%以上的加工食品，須預防性下架。

●使用比例未達20%的產品，則揭露資訊即可，不必全面下架。

相較7月1日認為加工食品無須全面下架，食藥署開始將管理範圍擴大，但仍維持20%門檻。

※7月5日第2次轉彎：開始公布下游流向，提高資訊透明度

食藥署在7月5日公布257家受影響業者及產品資訊，並要求相關業者於期限內完成下架或資訊揭露，與7月1日相比，資訊揭露範圍明顯增加，也因此出現爭議對照，若資訊最終可以公開，外界也關注，第一時間未同步公布的考量為何。

※7月6日第3次轉彎：焦點從食品風險轉向行政程序

隨著事件持續延燒，外界開始質疑政府是否延誤處理，於是食藥署署長在7月6日親自召開記者會，不過與前幾天著重食品風險不同，會中以大量時間說明事件時序，希望澄清「沒有隱匿3個月」，重點如下：

●南僑並非4月就正式通報，而是5月完成檢驗。

●福壽通知中聯後，中聯再自行複驗。

●中聯直到6月30日才依法通報。

●食藥署接獲通報後立即展開行政處置，因此沒有延誤或壓案。

同一天，食藥署也要求4月4日後出廠相關油品全面重驗，但外界關注的焦點也開始不同，除了程序是否合法之外，也有人質疑，若企業5、6月已陸續發現異常，消費者直到7月才知道相關產品可能流入市面，資訊揭露是否仍有提前的空間。

※7月7日第4次轉彎：取消20%門檻，全面預防性下架

距離提出20%門檻僅3天，食藥署再度改變政策，在7月7日宣布：

●取消20%使用比例門檻。

●所有使用問題油製成的加工食品，不論比例高低，一律預防性下架。

●公布360家受影響業者及232項產品資訊。

●要求最遲7月8日24時前完成全面下架。

●對中聯油脂裁罰1.652億元，創下國內食品安全史上最高裁罰。

▲食藥署處理中聯致癌油案不夠果斷引起民怨。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）

就在3天前，食藥署仍認為20%可作為風險管理界線，此時卻完全取消門檻，不再區分比例高低，一律要求下架，再次引發外界質疑，取消20%門檻的依據為何？是否拿到新的科學證據才改變原本風險評估？若有新的證據，又是在何時形成？

短短7天內，食藥署從認為加工食品無須全面下架，到20%以上才須下架，再到所有受影響加工食品全面下架；從不公布完整流向，到公開數百家業者與產品；從聚焦食品風險管理，到著重說明行政程序。一連串政策與說法的轉彎，不僅背後的決策依據，將持續受到外界檢視，業者的商業名譽是否被過度保護，甚至凌駕民眾知的權利與健康權益，也將是檢討重點。