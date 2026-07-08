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通緝女大鬧圖書館「滅火器四處噴」全館霧茫茫　館方怒提告

記者許宥孺／高雄報導

高雄市立大東藝術圖書館今（8）日中午發生突發事故，一名陳姓女子於一樓大聲吼叫被制止，情緒不滿之下，竟衝上2樓取滅火器四處亂噴，導致館內全覆蓋上一層厚重煙霧，館方不得已臨時公告閉館，並對陳女提告。警方到場將陳女帶回派出所釐清，意外發現她是竊盜通緝犯，全案訊後將移送地檢署偵辦。

▲▼高雄大東圖書館遭鬧場亂噴滅火器。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄大東圖書館遭鬧場亂噴滅火器，桌椅覆蓋一層厚粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄大東圖書館遭鬧場亂噴滅火器。（圖／記者許宥孺翻攝）

事發在8日中午12點03分，警方接獲報案指出，鳳山區大東藝術圖書館有民眾滋擾鬧事，員警獲報趕抵現場，發現圖書館內瀰漫煙霧，桌子、椅子、地板、書籍全被蓋上白色乾粉。

警方調查，44歲陳姓女子當時在圖書館一樓不明原因大聲咆哮，嚴重影響館內安寧，圖書館莊姓主任即上前勸阻，陳女情緒失控，轉身走向2樓，並擅自取滅火器四處噴灑，造成圖書館2樓現場煙霧瀰漫，莊姓主任見狀再度上前制止，過程中雙方發生拉扯推擠。

▲▼高雄大東圖書館遭鬧場亂噴滅火器。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳女（右）情緒失控持滅火器四處亂噴。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方將2人帶回派出所釐清狀況，莊姓主任則對陳女提出公共危險、毀損告訴。警方在查驗身分時，意外發現陳女曾偷竊鐵門遙控器涉及竊盜案件，遭判處拘役10日，但未如期到案執行，於2025年12月15日遭高雄地檢署發布通緝。

全案訊後將依公共危險、毀損罪嫌將陳女移送高雄地檢署偵辦；另其所涉竊盜通緝部分，也一併移送高雄地檢署歸案。

目前館方已貼出臨時閉館公告，內文指出因館內突發事件，造成部分設備受損，為維護館舍安全及進行相關檢查與修復作業，二樓暫停開放。

高雄市文化局表示，針對今日於本館發生的民眾持滅火器攻擊事件，圖書館第一時間已啟動應變機制，通報警方到場處理並制伏涉案人員。館舍已閉館進行整備處理，受影響人員皆已妥善安置及就醫。目前警方正進行調查，本館將全力配合。圖書館館區整備清潔完畢後，即正常開館。

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