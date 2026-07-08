Uber司機腹痛就醫！褲子一脫赫見「該邊生巨型檨仔」　險腸壞死

▲張逸林表示，曾有Uber司機腹痛就醫，腹股溝有芒果大的腫塊，原來是嚴重疝氣。（圖／亞大附醫提供）

記者游瓊華／台中報導

台中一名Ｕber司機日前下腹部劇烈疼痛且肚子嚴重腹脹，趕緊就醫檢查。沒想到褲子一脫，赫見右側腹股溝有一如芒果般大的巨型腫塊，司機才透露已有一段時間，且過往只要躺下或動手「推回去」就能相安無事，醫師確認是嚴重疝氣，經手術後才成功消腫。

久坐負重「大芒果」上身 運將隱忍險釀災



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亞洲大學附屬醫院一般外科主治醫師張逸林表示，患者每天開車10個小時，還得幫忙搬行李上下車，長年累月負重與久坐之下，最近右側腹股溝竟悄悄腫起宛如芒果般大的巨型腫塊，但只要躺下或動手「推回去」就能相安無事，因此一直拖著不想面對，直到這次「大芒果」徹底卡死在腹股溝，不僅推不回去，還伴隨劇烈疼痛與肚子嚴重腹脹，這才趕緊前來醫院求助。

▲經理學檢查與影像評估，確認患者有嚴重的「腹股溝疝氣合併腸嵌頓」。（圖／亞大附醫提供）



腸子卡死動彈不得 「嵌頓性疝氣」恐致壞死

張逸林指出，經理學檢查與影像評估，確認患者有嚴重的「腹股溝疝氣合併腸嵌頓」，他的腹壁肌肉與組織因為長期用力而出現了破洞，原本該待在肚子裡的腸子，掉進疝氣囊袋裡，更糟的是，腸子被卡死、完全不通，導致連排便、排氣都有困難，必須立刻進行緊急手術，否則一旦腸子缺血壞死，後果將不堪設想。

經溝通後，醫療團隊建議採用「達文西機器人手術」治療，但患者延誤治療時間過久，疝氣囊袋被撐得實在太大，術後陰囊出現明顯的腫脹與積液現象，所幸只要配合醫囑門診持續追蹤，這些積液與腫脹通常會隨著時間被身體自然吸收、逐漸改善。

遠離疝氣「捲土重來」 醫傳授四招養生術



為避免疝氣「捲土重來」，張逸林建議四招養生，首先是控制體重、遠離肥胖，以免增加腹內壓力，其次是戒煙減少慢性咳嗽，同時每天多吃蔬果、改善便秘，最後則是要改善工作姿勢與負重習慣，減少腹部核心肌肉過度緊繃。

張逸林呼籲患者千萬不要因為害羞或鴕鳥心態拖延病情，唯有及早就醫檢查，才能盡快將「破洞」補起來，重拾輕鬆自在的健康人生！