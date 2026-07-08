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民生消費 消費焦點 美妝塑身 品味家居

颱風逼近備貨潮湧現！電商推防颱專區　泡麵熱搜飆3倍

防颱,防災,防颱備品（圖／翻攝自東森購物）

▲東森購物網推防颱專區，協助民眾做好防颱防災準備。（圖／翻攝自東森購物）

記者洪菱鞠／台北報導

巴威颱風逼近，除了留意最新颱風動態，不少民眾也趁著風雨來臨前補足家中所需物資，而工作忙碌、無法抽空到賣場採買的人，則是可以透過線上選購，目前多個電商平台陸續推出防颱專區，從民生補給、停電備援到居家防汛用品一應俱全，部分平台觀察站內熱搜與消費趨勢也發現，泡麵、礦泉水等搜尋熱度與買氣已明顯升溫。

因應颱風來襲，東森購物網推出防颱專區，集結各式防颱防災用品，無論是手電筒、收音機、電池、儲水用品、緊急避難包，或是飲食補給，都能找到相對應的物資，依需求一次購足，提前做好居家防颱準備。東森購物表示，希望透過集中整合各類防颱用品，協助民眾在颱風來臨前快速備齊所需物資，降低臨時採買的不便，兼顧災時安全與日常生活需求。

PChome 24h購物則觀察，站上近兩日(7/5~7/6)與「防颱採購」相關的關鍵字搜尋量較上週有明顯增加，其中以泡麵最多，成長幅度達到230%，礦泉水也有55%的上升。平台依據內政部消防署提出的防災指引，於防颱專區提供能量補給、必備飲水、醫療用品、行動儲能、居家安全、緊急照明、環境清潔、修繕五金等8大備品；北北桃地區消費者可透過超速配服務，於指定門市享有「晚上下單，一早取貨」，迅速完成居家防颱準備工作。

PChome 24h購物「防颱專區」（圖／PChome 24h購物提供）

▲依據內政部消防署提出的防災指引，防颱專區整理了8大備品，方便消費者更全面且系統化的準備。（圖／PChome 24h購物提供）

受先前6/25豪雨造成內湖等地淹水影響，民眾面對風雨的防範意識更盛，Yahoo購物推出「防颱防災專區」，集結泡麵、飲用水、防水設備、照明用品、發電機及居家修繕工具等防災物資之外，根據站上數據顯示，7/6至7/7短短48小時內，從食品飲水到照明、發電、防水及居家修繕等防災用品買氣升，防颱物資關鍵字熱搜，其中「泡麵」熱搜量週成長飆破3倍，穩居防颱囤糧人氣王；方便保存、免開伙的「調理包」搜尋量也翻倍成長。

Yahoo拍賣亦指出，防颱消費同時關注「備電、防淹」，近一週「手電筒」搜尋量翻倍成長；因應積淹水風險，「沙包」與「擋水板」搜尋量雙雙成長近1倍；「小型發電機」更成為近兩天竄升最快的搜尋黑馬，不少民眾已開始超前部署，以降低可能停電及淹水帶來的不便。

全台拉響防颱警報！Yahoo購物數據顯示，泡麵熱搜量破3倍，「小型發電機」更成為近兩天竄升最快的搜尋黑馬（圖／Yahoo購物提供）

▲防颱防災專區各式防災物資一站備齊。（圖／Yahoo購物提供）

樂天市場「防颱專區」同樣集結颱風天必備物資，並精選商品最低4折起、APP購物最高10%回饋、免運活動等優惠，站上防颱相關商品需求也升溫，近一週包含「箱購泡麵」、「冷凍即食料理」、「礦泉水」等，搜尋量較前月增加約二倍。

其中，樂天市場發現，台酒泡麵超值福箱、果貿吳媽家水餃免運組、念奴嬌紅燒牛肉冷凍湯料包、阿雪黃金悶燻手撕雞等即食與冷凍料理商品，以及箱購悅氏礦泉水皆為熱銷品項，成為家庭颱風備餐的人氣選擇。此外，居家防災用品如LED照明燈、手電筒等緊急照明設備，以及近年關注度提升的不斷電系統、科技沙包等防災用品，也是家庭防颱準備重點之一。

Coupang酷澎主打「防颱神隊友」專區，集結瓶裝水、鹼性電池、照明設備、防水塗料、防水帆布等用品，以及颱風天備糧少不了的泡麵，包括維力、農心、日清、Paldo八道等國內外品牌，提供多元風味選擇，尤其7月8日當天有一日限時滿額優惠，在防災備貨的同時，也能兼顧荷包。

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